Mezzosopran Tora Augestad og NyNorsk Messingkvintett med urfremføring av nye tekster av Ole Paus.

Sangtekster av Ole Paus og Leonard Cohen står på menyen når far og sønn Paus møtes i et nytt Cohen-inspirert konsertprogram fremført av Tora Augestad og NyNorsk Messingkvintett.

Ole Paus har latt seg inspirere til å skrive helt nye tekster til musikk av sønnen Marcus Paus, mens Daniel Weiseth Kjellesvik har skrevet ny musikk til Ole Paus’ sangtekster, med utgangspunkt i kvinneportretter i Paus’ tekster, skriver NyNorsk Messingkvintett i en pressemelding.

I tillegg til det Cohen-inspirerte viseprogrammet på norsk, presenteres utvalgte låter av Cohen i arrangement av Daniel W. Kjellesvik. Sangtekstene til Leonard Cohen og Ole Paus har mange felles berøringspunkter. Tekstene spenner fra «lun humor til sort satire, fra sorg til glede, fra det sakrale til det profane, fra det sarte og inderlige til det råe og brutale. Men fremfor alt strømmer det en sterk poetisk åre gjennom dem», forteller arrangørene. I «Paus møter Cohen» får publikum høre Ole Paus og Leonard Cohens visetekster side om side, i kammermusikalsk tapning for mezzosopran og messingkvintett.

Konserten «Paus møter Cohen» spilles på Dokkhuset i Trondheim 8. november og på Vannvogna i Halden 9. november.