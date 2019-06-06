AktueltKunstmusikk

Gud og Hvermann

Publisert
06.06.2019

Urfremførelse av en profan, norsk messe med NyNorsk Messingkvintett, Sean Bell og Liis Viira første pinsedag.

Hvordan er våre forestillinger omkring Gud knyttet til språket og kulturen som formidler det? Og hva kan en gudstjeneste bety for en som ikke er religiøs? Dette er noen av spørsmålene som belyses i det nye verket Gud og Hvermann – en profan, norsk messe som urfremføres denne pinsen.

Med utgangspunkt i de gamle katolske messeritualene har forfatter Linda Gabrielsen og komponist Tze Yeung Ho skapt en profan messe som går i dialog med sin Gud, skriver NyNorsk Messingkvintett i en pressemelding, og forklarer nærmere: Mer enn å underlegge seg eller prisgi, handler det om å lengte etter en Gud man tviler på at finnes, eller tør å tro på.

– Det dreier seg om et verk der samtidsmusikken ser nærmere på den kristne gudstjenesten. I motsetning til de fleste andre messer er dette et udogmatisk verk, uten noen konklusjoner, der komponist og tekstforfatter nærmer seg det religiøse fra sine ulike ståsteder, forteller Berger Iver Færder fra NyNorsk Messingkvintett i en e-post til Ballade.

Forfatter Alf van der Hagen intervjuer Linda Gabrielsen om tekstene til messe norvégienne profane (en profan, norsk messe, red. anm.) av Tze Yeung Ho.

– Jeg husker vi måtte synge under gudstjenestene, men jeg kunne ikke ord til disse sangene. Alle rundt meg kunne det, men jeg sto alene, helt stille med mine egne tanker som tenåring, sier komponist Ho selv om messen. Som komponist er Tze Yeung Ho opptatt av tekst, særlig i en flerspråklig sammenheng. Han har samarbeidet med utøvere i forskjellige sjangre, som fortellerkunst, slampoesi, samtidsteater og opera.

Linda Cecilie Gabrielsen debuterte med romanen Kongen befaler i 2005, og arbeider nå med tekst innen flere ulike sjangre, blant annet scene og film.

Harpist Liis Viira (Foto: Mait Jüriado)

NyNorsk Messingkvintett har med seg den estiske harpisten Liis Viira og den norske kontratenoren Sean Bell, som har samarbeidet med kvintetten siden 2017. NyNorsk Messingkvintett og Sean Bell har blant annet samarbeidet om barneforestillingen Eg er ein frosk, anmeldt her i Ballade tidligere i år. I Gud og Hvermann har Bell tatt over rollen som liturg.

Kontratenor Sean Bell (Foto: Johannes L.F. Sunde)

NyNorsk Messingkvintett består av Erlend Aagaard-Nilsen, trompetist i Kringkastingsorkestret, og Jørgen Arnesen, Daniel Kjellesvik, Ingebjørg Bruket og Berger Iver Færder, alle frilansmusikere med erfaring fra orkestre og ensembler i Norge og Skandinavia. Ensemblet har siden debuten i 2016 urfremført 15 verk av komponister som Erlend Skomsvoll og Marcus Paus, og samarbeidet med artister som blant andre Tora Augestad og Ivar Nergaard.

Konserten finner sted i Kulturkirken Jakob i Oslo første pinsedag kl. 11.00.

