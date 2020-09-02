Hedres for programprofil

Nasjonal jazzscene mottar europeisk jazzpris for «Adventurous Programming».

– Det er med mye stolthet vi mottar denne prisen for utforskende programmering, og særlig fordi den peker på en av kjerneverdiene til Nasjonal jazzscene, sier produsent og bookingansvarlig Line Juul i pressemeldingen fra den prisvinnende jazzarrangøren.

– Vi har gjennom vår 12 år lange historie hatt fokus på nye og forskende uttrykk og band, musikere som både flytter grenser og samtidig har med seg jazzhistorien. Sjangeroverskridende, spennende og uhørt med særpreg og kvalitet. Jeg er glad for at klubben vår har blitt sett både på mangfoldet, de unge kreftene vi slipper til og arven fra de norske pionerene fra 60- og 70-tallet. Vi synes vi ser en tydelig tidslinje og er glad for å være med og forvalte de fantastiske musikerne vi har rundt oss akkurat nå. Vi synes vi lever i en gullalder av god musikk, og er stolte av å kunne sette så mye flott på scenen vår og vise det frem. Nå er vi i tillegg veldig stolte av å ha blitt anerkjent for dette arbeidet.

I begrunnelsen heter det blant annet at prisen deles ut «…as a recognition for the seamless quality of their programming and for their commitment to providing emerging artists with high-quality spaces to perform in front of always-attentive audiences.»

To europeiske jazzklubber mottar prisen; i tillegg til Nasjonal jazzscene i Oslo mottar også Porgy & Bess i Wien utmerkelsen.

– Det er gledelig at Nasjonal jazzscene mottar prisen sammen med Porgy & Bess, dette er en klubb vi har besøkt og samarbeider mye med, både i innhold, men også i fremtidsplaner og visjoner for vår del av musikkbransjen, sier daglig leder ved Nasjonal jazzscene, Jan Ole Otnæs.

Bransjeorganisasjonen Europe Jazz Network (EJN), et europeisk nettverk av promotører, produsenter, klubber, festivaler og organisasjoner som spesialiserer seg i samtidsjazz og improvisert musikk, har delt ut prisen siden 2012.

Årets jury har bestått av representanter fra ulike europeiske jazzarrangører og medlemmer av EJN, blant dem Øyvind S. Larsen, leder av nylig gjennomførte Oslo Jazzfestival.

Utdelingen av prisen foregår i år digitalt. Nasjonal jazzscene mottar prisen torsdag 10. september. – Den fysiske utdelingen vil foregå senere i høst, mest sannsynlig på nok en spennende konsert på jazzklubben i Oslo, sier Juul.