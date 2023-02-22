Nominerer til norsk rocks Hall of Fame igjen

Skal hedre nye navn som medlemmer i Hall of Fame i løpet av året.

Rockheim Hall of Fame er tilbake med nominasjonsprosess, innlemmelse og seremoni i 2023. Det skriver rockemuseet i Trondheim i en pressemelding.

Siden 2010 har 38 artister/aktører fra norsk populærmusikks historie blitt innlemmet og hedret i Rockheim Hall of Fame-seremonien og utstillingen.

I fjor ble ikke tittelen som medlem av Hall of Fame delt ut, men Rockheim skriver at de brukte året til evaluering og videreutvikling av konseptet Rockheim Hall of Fame (RHoF). Nå er RHoF tilbake med nominasjonsprosess, innlemmelse og seremoni.

Norske artister/aktører kan bli nominert til RHoF tidligst 20 år etter at de har debutert med en utgivelse, bidratt til en utgivelse, vært involvert i karrieren til en artist, eller på annen måte satt sitt preg på populærmusikkens historie.

Den nye nominasjonskomitéen for Rockheim Hall of Fame har startet arbeidet med nominasjonsprosessen. Komitéen består av (se bilde over) Kari Bremnes, Sandeep Singh, Geir Rakvaag, Tove Bøygard, Sondre Lerche, Tone Østerdal og Morten Haugdahl. Tone Østerdal, direktør, Music Norway, er ny leder av nominasjonskomitéen. Målet for nominasjonskomitéen er å ende opp med ni nominasjoner som skal føre til tre innlemmelser. De nominerte vil bli offentligjort og presentert i løpet av mars, samtidig som de blir sendt til juryen.