Nominasjonskomiteenfor Rockheim Hall of Fame, med leder Tone Østerdal til venstre.

(Foto: Helene Kjærgaard Sviland)

Nominerer til norsk rocks Hall of Fame igjen

22.02.2023
- Red.

Skal hedre nye navn som medlemmer i Hall of Fame i løpet av året.

Rockheim Hall of Fame er tilbake med nominasjonsprosess, innlemmelse og seremoni i 2023. Det skriver rockemuseet i Trondheim i en pressemelding.

Siden 2010 har 38 artister/aktører fra norsk populærmusikks historie blitt innlemmet og hedret i Rockheim Hall of Fame-seremonien og utstillingen.
I fjor ble ikke tittelen som medlem av Hall of Fame delt ut, men Rockheim skriver at de brukte året til evaluering og videreutvikling av konseptet Rockheim Hall of Fame (RHoF). Nå er RHoF tilbake med nominasjonsprosess, innlemmelse og seremoni.

Norske artister/aktører kan bli nominert til RHoF tidligst 20 år etter at de har debutert med en utgivelse, bidratt til en utgivelse, vært involvert i karrieren til en artist, eller på annen måte satt sitt preg på populærmusikkens historie.

Den nye nominasjonskomitéen for Rockheim Hall of Fame har startet arbeidet med nominasjonsprosessen. Komitéen består av (se bilde over) Kari Bremnes, Sandeep Singh, Geir Rakvaag, Tove Bøygard, Sondre Lerche, Tone Østerdal og Morten Haugdahl. Tone Østerdal, direktør, Music Norway, er ny leder av nominasjonskomitéen. Målet for nominasjonskomitéen er å ende opp med ni nominasjoner som skal føre til tre innlemmelser. De nominerte vil bli offentligjort og presentert i løpet av mars, samtidig som de blir sendt til juryen.

Teigens Tivoli på Rockheim

Onsdag åpner utstillingen om Jahn Teigens liv og karriere på Rockheim.

Jonas Fjeld og Halvdan Sivertsen sammen med Jan Ole Otnæs fra Radka Toneffs Minnefond og Silje Nordnes fra NRK, som er programleder under Hall of Fame seremonien

Halvdan Sivertsen, Jonas Fjeld og Radka Toneff til Rockheim Hall of Fame

Torsdag 22. oktober innlemmes de tre i en intim, musikalsk seremoni fra scenen på Rockheim – det nasjonale museet for...

Popgruppa Monroes med Eivind Rølles (t.v.) og Lage Fosheim i 1984.

The Monroes, Mayhem og Casino Steel i Hall of Fame

Familiene er representert når The Monroes innlemmes post mortem. Casino Steel opptrer selv når han også innlemmes – samtidig med...

Sittedans er eneste lovlige mulighet når Tellé feirer 25

Sittedans er eneste lovlige mulighet når Tellé feirer 25

BERGENSBØLGEN: Mikal Telle teller 25 år og feirer – med dansemusikk for sittende.

Freddy André Øvstegård, SVs talsperson på kultur

Kulturmelding til barn og unge: – Vage ord, og ingen store grep for barne- og ungdomskulturen

I dag ble den første kulturmeldingen for barn og unge lagt fram. Freddy Øvstegård i SV sier til Ballade at...

Mener Sanna Sarromaa tar feil: – Kultur er ikke tull

Mener Sanna Sarromaa tar feil: – Kultur er ikke tull

Kultur som «avbrytelse» i skolens dannelse? Sanna Sarromaas beskrivelse av norske kunstnere og jobben de gjør i DKS er feil,...