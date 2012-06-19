Populærmusikk

Teigens Tivoli på Rockheim

19.06.2012
- Red.

Onsdag åpner utstillingen om Jahn Teigens liv og karriere på Rockheim.

Tittelen er hentet fra artistens soloalbum fra 1977, og i Trondheim skal «tivolimetaforen tas helt ut», ifølge Rockheims egne nettsider.

Utstillingen inneholder bl.a. tidligere upublisert materiale, samt nye intervjuer fra noen av popartisten og moromannens mange samarbeidspartnere gjennom årene.

Hovedpersonen selv vil være tilstede under åpningen av Teigens Tivoli onsdag 20.juni kl 18.00.

Relaterte saker

Rockheim

Rockheim nominert til internasjonal arkitekturpris

Konkurrerer om førsteprisen under «World Architecture News Awards».

Flere saker

Anette Trettebergstuen framfor verk av Gunvor Nervold Antonsen

Kunstnarkår – vil utarbeide verdiprinsipp for betaling av kunstnarisk arbeid

Kulturinstitusjonar skal rapportere på bruk av frilansarar, ein standard for honorering og eiga satsing på samisk kultur. I dag la...

Bendik Finnerud

Bendik Finnerud ny produsent ved Norges musikkhøgskole

Finnerud er ansatt i seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon.

Jana Winderen Foto: Anne Valeur

Lyden bak lyden

Ved å gi stemme til skapningene vi vanligvis ikke hører, rokker Jana Winderen ved hovedrollen vi mennesker ofte gir oss...