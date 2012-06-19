Teigens Tivoli på Rockheim

Onsdag åpner utstillingen om Jahn Teigens liv og karriere på Rockheim.

Tittelen er hentet fra artistens soloalbum fra 1977, og i Trondheim skal «tivolimetaforen tas helt ut», ifølge Rockheims egne nettsider.

Utstillingen inneholder bl.a. tidligere upublisert materiale, samt nye intervjuer fra noen av popartisten og moromannens mange samarbeidspartnere gjennom årene.

Hovedpersonen selv vil være tilstede under åpningen av Teigens Tivoli onsdag 20.juni kl 18.00.

