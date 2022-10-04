Emilie Nicolas er aktuell med albumet

(Foto: Pernille Sandberg)

AktueltElektronika

Emilie + Björk synger sammen

Publisert
04.10.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen- Red.

Ned i jorda med Björk og røttene hennes der: Emilie Nicolas synger på den islandske stuernemusikerens nye plate som er ute nå.

Sangen «Allow» er et fløyte- og vokalorientert spor der begge sangernes, de islandske legenden og den norske samtididige popstjerna, sin særegenhet ligger tydelig ved siden av hverandre. Dette er Björk’s tiende abum, Fossora er  er tenkt som et gravende album, det feminine av fossore (hun selv som graver, skriver plateselskapet), ned i jorden. Det er musikk til jorden, hennes nære og røttene, skriver plateselskapet One Little Independent.

https://youtu.be/9FHf2xTgNCE

– En drøm som går i oppfyllelse, skrev Emilie Nicolas på sin instagram til Björk da samarbeidet ble kjent. Til Dagsavisen skrev Nicolas’ manager Silje Larsen Borgan at
– Teamet til Björk kontaktet oss i 2019 forbundet med at hun spilte i Spektrum da, og inviterte Emilie til konsert. Björk er uttalt fan av Emilie, og det går selvsagt begge veier. Etter den kvelden har de holdt kontakten, og det har resultert i at Emilie og Björk har skrevet sammen, jobbet sammen og at Emilie er med på plata.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Emilie Nicolas fikk årets Bendiksenpris

Emilie Nicolas hedret med Bendiksenprisen

Artistkollegaer har kåret Emilie Nicolas til vinner av prisen på 100 000 kroner. «Et fantastisk musikalsk talent med en stor...

Daniel Herskedal i nye samarbeid

Slik lyder han sammen med Emilie Nicolas. Snart følger Herskedal opp suksesser han har hatt med Marja Mortensson, Cola-reklame, TV-...

Björk oppsummerer

– Björk har brøyta vei for artister som Emilie Nicolas, Susanna Wallumrød, Bertine Zetlitz og Susanne Sundfør. Björk har gjort...

Biosphere mellom to permer

Les fra boka om «Patashnik» her: Biosphere mellom to permer

Geir Jenssen forandret norsk musikk for alltid med sin legendariske ambientplate «Patashnik». Her er eksklusivt utdrag fra den nye boka...

Gode argumenter for kjønnsbalanse

Balansekunst lanserte torsdag Argumentasjonsbanken for alle som ønsker å bruke fakta mot fordommer.

– Musikk i skolefagene er en underutnytta ressurs

Regjeringsutvalget vil ha musikk tilbake i lærernes obligatoriske utdanning.