Emilie + Björk synger sammen

Ned i jorda med Björk og røttene hennes der: Emilie Nicolas synger på den islandske stuernemusikerens nye plate som er ute nå.

Sangen «Allow» er et fløyte- og vokalorientert spor der begge sangernes, de islandske legenden og den norske samtididige popstjerna, sin særegenhet ligger tydelig ved siden av hverandre. Dette er Björk’s tiende abum, Fossora er er tenkt som et gravende album, det feminine av fossore (hun selv som graver, skriver plateselskapet), ned i jorden. Det er musikk til jorden, hennes nære og røttene, skriver plateselskapet One Little Independent.

– En drøm som går i oppfyllelse, skrev Emilie Nicolas på sin instagram til Björk da samarbeidet ble kjent. Til Dagsavisen skrev Nicolas’ manager Silje Larsen Borgan at

– Teamet til Björk kontaktet oss i 2019 forbundet med at hun spilte i Spektrum da, og inviterte Emilie til konsert. Björk er uttalt fan av Emilie, og det går selvsagt begge veier. Etter den kvelden har de holdt kontakten, og det har resultert i at Emilie og Björk har skrevet sammen, jobbet sammen og at Emilie er med på plata.