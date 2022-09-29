Daniel Herskedal i nye samarbeid

Slik lyder han sammen med Emilie Nicolas. Snart følger Herskedal opp suksesser han har hatt med Marja Mortensson, Cola-reklame, TV- og filmmusikk og solomusikk, på nytt album.

Musikken hans har nådd amerikanske kinoseere via filmen ««The Last Black Man in San Francisco», andre gjennom Coca Cola sin reklamefilm, og vunnet prestisjetunge priser i inn- og utland for sine utgivelser og filmscores. Mange har også lagt merke til hans samarbeid med kometen Marja Mortensson. Nå er han snart klar med nytt album, hvor han har med seg et stjernelag av flere musikere. Forrige uke kom singelen «Lost» med Emilie Nicolas.

– Dette samarbeidet begynte for noen år siden, da Nicolas lagde sin egen versjon av min komposisjon «The Mistral Noir». Det sier Herskedal i en pressemelding.

– Skissen hun sendte åpnet nye dører i min egen forestilling om hva musikken min kunne være. Det var noe av det fineste jeg hadde hørt, og jeg merket med en gang at det var en kombinasjon jeg hadde lyst til å utforske.

Albumet som singelen «Lost» er hentet fra, er basert på et bestillingsverk til Jazzfest i Trondheim, hvor Daniel Herskedal plukket musikere fra øverste hylle.

– Da Ernst Wiggo Sandbakk i Jazzfest i Trondheim bestilte et nytt verk av meg, og samtidig utfordret meg til å gå i en ny retning sammen med musikere jeg vanligvis ikke spiller sammen med, siktet jeg så høyt jeg kunne med musikerne jeg spurte. Og alle sa ja!

– Å tenke på at jeg skulle få komponere musikk til Emilie, Eivind og Helge og stå på scenen sammen med dem, var i seg selv en enorm inspirasjon for meg. Spesielt i en tid der jeg gikk fra 200 konserter i året til 10, på grunn av pandemien. Og den første konserten vi hadde, på Jazzfest i Trondheim 7. mai 2021, var et stort lys i tunnelen for meg. At de også ville spille inn og gi ut musikken var en stor bonus, forteller komponisten og tubaisten.

Singelen «Lost» kom fredag 23. september og er med Herskedal, Emilie Nicolas, samt Eivind Aarset og Helge Norbakken.