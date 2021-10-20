Gullsekken til Marja Mortensson Trio

Den kulturelle skolesekken har hentet opp igjen utmerkelsen Gullsekken, som sist ble delt ut i 2014. Årets to Gullsekker gikk til Marja Mortensson Trio og Lost and Found Productions.

– Det er enormt motiverende å motta Gullsekken for årets DKS-turnéproduksjon, skriver musiker og joiker Marja Mortensson i sosiale medier etter at hun og trioen hennes ble utropt til en av to vinnere av årets Gullsekken. – Jeg, Daniel Herskedal, Jakop Janssønn og Håkon Elias Pettersen er utrolig takknemlig for å få reise rundt med denne produksjonen. Tusen takk til juryen, og initiativet fra Den kulturelle skolesekken Innlandet! Helt fra min ungdomstid har jeg sett et enormt behov for å formidle kunnskap om samisk tilstedeværelse. Den kulturelle skolesekken er en unik, utrolig viktig og riktig arena for å formidle nettopp dette. Gæjhtoe✨

Da Ballade intervjuet Mortensson om å finne hennes egen joikestemme, fortalte hun om hvordan hun lette bakover i egne tradisjoner:

– Jeg hørte joik veldig få ganger i oppveksten, og aldri utenfor noens hus. De brukte det inne, og i sin innerste krets i familien sin. Jeg hørte noen få barnejoiker i skolen, og jeg hadde sørsamisk som førstespråk, men visste ikke helt hva min tradisjon var.

– Jeg gikk til arkivene, og har lært av og samarbeida med Frode Fjellheim, fortalte hun til oss den gangen.

Nå reiser trioen rundt i norske skoler med prosjektet Mojhtestasse – Minnegaven, som tar utgangspunkt i den sør-samiske kulturen. Albumet som konsertproduksjonen er basert på vant Spellemannsprisen for folkemusikk og tradisjonsmusikk i 2019, melder Kulturtanken, den nasjonale etaten for Den kulturelle skolesekken.

Mortensson forteller til Kulturtanken at det er viktig at det lages nye joiker dersom tradisjonen skal videreføres, og at joikene må være basert på tradisjonene, men være relevante for lytterne.

– Når vi fremfører joikene og musikken vår har jeg alltid fokus på å formidle både fortid og nåtid for publikum, sier Mortensson. – Jeg ser alltid an hvem mitt publikum er. Hovedideen er å gi elevene et innblikk i joiketradisjonen, det sørsamiske språket og kulturen og at dette er en del av vår felles kulturarv. Det samiske hører til i hverdagen for oss alle, men det er ulike grunner til at det har vært så usynlig og gjemt bort. Jeg håper å skape en nysgjerrighet og et minne som elevene tar med seg videre inn i sine liv.

Gullsekken var en pris knyttet til produksjoner og nettverk rundt Den kulturelle skolesekken fra 2007, men har ikke blitt delt ut siden 2014 før høstens utdeling. Den andre vinnerproduksjonen er innen scenekunst, og gikk til kompaniet Lost and Found Productions for produksjonen «Oh Baby Baby goes viral». De to vinnerne ble nominert av henholdsvis DKS Innlandet og DKS Nordland.

– Vi synes det er stor stas å børste støv av Gullsekken i det året hvor vi feirer den nasjonale ordningen Den kulturelle skolesekken (DKS) og hva den har gjort for kunst og kultur for barn og unge gjennom tjue år, sier Øystein Strand, direktør for Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.

Premien på 300 000 kroner fra Norsk Tipping fordeles likt mellom de to prisene, og prisen deles formelt ut under jubileumskonferansen for DKS i Rogaland i november.