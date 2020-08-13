Daniel Herskedal med soundtracket til ny Coca-Cola-film

Daniel Herskedals arrangement og innspilte versjon av syttitallsklassikeren «San Francisco» er soundtracket til Coca-Colas nye reklamekampanje «Open Up Like Never Before», som blir vist over hele verden.

– Det er utrolig stort for meg å få være en del av Coca Colas nye reklamefilm som arrangør og musiker, forteller jazztubaisten og komponisten Daniel Herskedal i en pressemelding.

– Coca Cola er en av verdens aller mest kjente merkevarer, og kringkaster sin nye reklamefilmen på over to minutter over hele verden. Filmen føyer seg inn i rekken av utrolig flotte reklamefilmer som Coca Cola har hatt gjennom tidene. Tanken på at millioner, kanskje milliarder av mennesker skal høre meg spille på TV, kino, YouTube m.m. de neste ukene er ganske vilt. Å skrive filmmusikk er noe jeg har hatt lyst til å gjøre mere av, også før farsotten satte en stopper for arbeidshverdagen for oss turnerende musikere i mars i år. Timingen for å være med på en så stor produksjon som «Open Up Like Never Before» kunne ikke vært bedre for min del, og jeg håper dette kan lede til flere givende filmmusikksamarbeid i Norge og i utlandet, sier han.

Tidligere har Daniel Herskedal blant annet gjort soundtracket til «The Last Black Man in San Francisco», produsert av Brad Pitt. Herskedal har opparbeidet seg et navn på den internasjonale musikkscenen, og det var filmproduksjonsselskapet til Coca-Cola som henvendte seg til Herskedal om lov til å bruke hans arrangement og innspilte versjon av syttitallsklassikeren «San Francisco».

https://www.youtube.com/watch?v=tGvKHOvASZM

I juni i år ga han ut sitt syvende album, Call For Winter, som fikk svært gode kritikker i både inn- og utland. «That man can do things with a tuba that’ll make your eyes pop out like organ stops», sa britiske BBC i en omtale av tubaisten.

I august har Herskedal spilt på blant annet Varangerfestivalen i Vadsø og Klangfestivalen på Vågøy i Romsdal. Utover høsten er det etter planen flere konserter, blant annet på Nasjonal Jazzscene i Oslo 16. september og på USF Verftet i Bergen 18. september.

