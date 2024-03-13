Kollektivet Det Annet Kjønn: – Mangfold beriker kunnskap

De unge musikerne i kollektivet Det Annet Kjønn løfter fram amerikanske kvinnelige komponister i et nytt prosjekt. Resultatet kan høres på Spor 5 i Stavanger onsdag 13. mars.

Artikkelen er skrevet av Camilla Slaattun og først publisert på Jazz i Norges hjemmeside, som Ballade får dele den fra.

Det Annet Kjønn – Kollektiv (DAK) er et musiker- og komponist-kollektiv med over 20 utøvere, som jobber for å løfte frem kvinnelige utøvere og komponister knyttet til jazzmiljøet i Stavanger. Kollektivet skal være en inspirerende og utviklende møteplass for utøvere som ønsker å komponere og arrangere musikk for ulike typer besetninger innad i kollektivet, og de legger vekt på å skape et trygt musikalsk fellesskap med rom for å eksperimentere.

DAK har sesongbaserte prosjekter, og i 2021 og 2022 har valget stått fritt mellom komposisjon, låtskriving og arrangering. I år presenterer DAK musikk utelukkende av kvinnelige komponister fra den amerikanske jazztradisjonen, som blant annet Carla Bley, Esperanza Spalding, Mary Lou Williams, Alice Coltrane, og på Spor 5 onsdag 13. mars får vi høre de unge musikerne i DAK tolke både kjente og ukjente låter.

Man finner mye musikk man ikke visste man hadde gått glipp av.

Jazzinorge.no har spurt initiativtagerne og prosjektlederne av DAK, Maren Resell Sørheim og Papole Khaki, om hvorfor valget falt på den amerikanske jazztradisjonen i dette prosjektet.

– Flertallet som spiller i Det Annet Kjønn – Kollektiv (DAK) studerer på jazzlinja i Stavanger. Som på mange andre utdanningsinstitusjoner innen jazz, er arbeidet med standardlåter en stor del av utdanningen vår. Ytterst få av standardlåtene i “The Real Book” er skrevet av kvinner. Her er det i all hovedsak låter skrevet av menn, som ikke gir et fullstendig innblikk i den mangfoldige jazzmusikken, og rett og slett utelukker noen innflytelser.

– Vi hadde et ønske om å lete frem jazzmusikk skrevet av kvinnelige jazzkomponister opp gjennom historien, for den måtte jo finnes et sted. Dette prosjektet startet da vi etter et forslag fra et tidligere medlem ble introdusert til boken New Standards: 101 Lead Sheets By Women Composers av Terri Lynn Carrington, gitt ut på Berklee Press (så sent som) i 2022. Valget falt naturlig på å spille låter fra denne boka, med fokus på å hente frem kvinnelige komponister fra den amerikanske jazztradisjonen, en tradisjon vi allerede lærer så mye fra. Mangfold beriker kunnskap, og med en katalog bestående av jazzlåter utelukkende skrevet av kvinner fra 1922 til 2021, finner man mye musikk man ikke visste man hadde gått glipp av. Boka er et supplement til The Real Book utgitt av Berklee Press på 80-tallet, og inneholder mye ukjent musikk. Da vi skulle samle alle låtene i en spilleliste for å kunne lytte gjennom repertoaret var det flere låter vi ikke fant noen offentlig utgivelse av – hverken på Spotify eller YouTube.

– Av forbilder og stilskapere i jazzen er det stort sett mannlige forbilder som trekkes frem, foruten vokalister. Men det var ikke slik at damene “bare” sang. Hadde Thelonius Monk spilt som Thelonius Monk uten Mary Lou Williams som pianolærer? Mary Lou Williams var en kjent mentor og pioner i jazzverdenen på den tiden, men ble lite kreditert for arbeidet sitt. Samme for Lil Hardin Armstrong, som spilte i King Oliver’s Band før Louis Armstrong, og som spilte piano på de første “Hot Five”-innspillingene fra 1925.

– Kollektivet er et fantastisk fint prosjekt for rekruttering av mangfold til jazzen. Hvordan opplever dere responsen hos musikklivet i regionen?

– Tusen takk! Responsen vi har fått av musikklivet i regionen har i all hovedsak vært positiv. Vi opplever at folk er nysgjerrige på å høre hva vi driver med – og synes vi jobber for en god sak. Ansatte ved jazzlinja på UiS har vært veldig støttende, og oppfordret oss til å snakke på konferanser hvor vi får spredd ordet om prosjektet til resten av fagmiljøet. Vi holdt et kort foredrag på CEMPE sin avsluttende konferanse på NMH (Norges musikkhøgskole, red. mrk.) i november, om “Det Annet Kjønn – Kollektiv” sitt arbeid så langt og veien videre.

– Nylig har vi blant annet knyttet kontakt med AKKS Stavanger, som jobber for mye av det samme angående synliggjøring av kvinner i musikk, og det er stas å ha fått til noe samarbeid så langt. Samtidig har Stavanger Jazzforum booket oss på programmet sitt for første gang i år, noe vi er veldig takknemlige for!

– Jeg så blant annet at dere hadde et arrangement 8. mars. Hva annet holder kollektivet på med om dagen?

– Ja! Vi ble invitert av Universitetsbiblioteket i Stavanger til å gjøre et samarbeid på kvinnedagen, som besto av en liten konsert i biblioteket med framføring av et knippe låter fra årets prosjekt, New Standards 101: “Få koll på dina Jazzkvinnor”. Etterpå hadde vi en liten samtale om likestilling, kvinner i musikk og bakgrunnen for Det Annet Kjønn – Kollektiv.

– Forrige uke holdt vi også en minikonsert og var vertskap på musikkbingo i regi av AKKS Stavanger, som var veldig gøy! I vinter har vi ellers øvd mye fram til konserten vår som finner sted 13. mars kl 19:30 på Spor 5 i Stavanger. Vi driver sesongbaserte prosjekter som strekker seg fra høst til vår. Strukturering og logistikk er jo et kapittel for seg selv, så vi ser allerede frem mot hvordan vi skal løse neste sesong, og hva den skal inneholde. Vi har et mål om å holde minst en workshop med et kvinnelig forbilde knyttet til sesongens arbeid. I høst hadde vi Anja Lauvdal og Shannon Mowday på besøk, hvor vi jobbet med ulike metoder knyttet til arrangering. Midt oppi det slapp vi vårt første album i februar 2024, med live-innspillinger fra konserten vi hadde 10. mars i fjor.

Kollektivet/Line up:

Torbjørn Säll – Piano

Mari Kjøsnes Singstad – Piano

Aleksander Bøhler – Gitar

Adriana Døsvik – Kontrabass

Frida Björnsdotter – Trommer

Jeppe Hauberg – Trommer/vib

Agnes Viksten – Sopran- og alt-saksofon

Maja Persson – Altsaksofon

Silje Askheim Eriksen – Fløyte

Aino Sofia Ojala – Fløyte

Aurora Brusevold – Trompet

Magne Nyberg – Trompet

Papole Khaki – Trombone

Emma Bahus Heimtoft – Trombone

Tiril-Marie Fotland – Faggott

Hedda Holstad Dyrnes – Cello

Maren Resell Sørheim – Vokal

Adele Sortvik – Vokal

Marie Kvale Vikingstad – Vokal

Cecilia Erixon – Vokal

Stella Brachel – Vokal

Erlend Johannesen – Arrangør

Edvard Fremstad – Arrangør

Solveig Lindroos – Dirigent