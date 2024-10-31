Maria Kannegaard ble tildelt Buddy-prisen 2024 torsdag kveld. – En formidabel og særegen pianist som har beveget og berørt et stort publikum, sier Norsk jazzforum.

Maria Kannegaard fikk årets Buddy-pris under en konsert på Bærum Jazzfestival torsdag kveld. Det var styreleder i Norsk jazzforum, Ragnhild Menes, som grep mikrofonen og overrasket en tydelig rørt Kannegaard med den gjeve prisen.

– Maria Kannegaards kunstnerskap er enestående, sa Menes. – Hennes musikk, i kveld vakkert formidlet av trioen med Thomas Strønen og Ole Morten Vågan, har berørt et stort publikum. Det er en stor ære å tildele Maria Kannegard norsk jazz’ høyeste utmerkelse, Buddy-prisen for 2024.

Slik lyder den fulle begrunnelsen for tildelingen av Buddy til Maria Kannegaard:

Danskfødte Maria Kannegaard (f. 06.10.1970) var 10 år da hun flyttet til Norge og Asker. Hun begynte å spille og lage musikk allerede i ung alder og studerte klassisk piano i ti år. Dette førte henne videre til studier ved Jazzlinja i Trondheim, som den første kvinnelige instrumentalisten ved utdanningen. Det var her, i studietiden på 90-tallet, hun møtte musikerne som nå utgjør Maria Kannegaard Trio, trommeslager Thomas Strønen og bassist Ole Morten Vågan, musikere som Kannegaard selv beskriver som en familie.

Trioens første utgivelse Breaking the Surface kom i 2000, da med Mats Eilertsen på bass. Ole Morten Vågan erstattet senere Eilertsen, og trioen ga videre ut platene Quiet joy (2004), Live in Oslo med Trondheim Jazzorkester (2005) og Camel walk (2008). Etter periodevise pauser fra musikerkarrieren, nært og varmt skildret i NRKs radiodokumentar Pianisten, gjorde trioen et svært etterlengtet comeback under Nattjazz i 2019. Året etter kom studioinnspillingen Sand i en vik, mottatt med strålende kritikker, og tildelt Spellemannprisen i klassen jazz. Kannegaard har høstet betydelig anerkjennelse med trioen, og de har siden toppet festivalplakater og spilt flere utsolgte konserter.

Ved siden av sin egen trio har Kannegaard også gjort seg bemerket med gruppen Alibi og i samarbeid med blant andre Trondheim Jazzorkester og Food. I 1997 var hun medvirkende i prosjektet TINGeLING, sammen med blant andre Eldbjørg Raknes og Nils-Olav Johansen. I 2008 utkom albumet Maryland med Kannegaards komposisjoner, i samspill med blant andre Håkon Kornstad. I 2010 mottok hun DnB-NOR prisen under Kongsberg Jazzfestival, og i 2012 ble hun utpekt som NTNU-ambassadøren. I 2017 ga hun ut et konsertalbum bestående av opptak fra Kongsberg Jazzfestival i 2011 og Trondheim Jazzfestival 2013. Samme år skrev hun sammen med Siri Gjære musikken til forestillingen Kloden rundt på 29 bokstaver (Fabularium Produksjoner). For albumet Nådeslås fra 2019 fikk hun NOPAs musikkpris for 2019, og ble nominert til Spellemannprisen 2019 i klassen jazz.

I over to tiår har Maria Kannegaard beveget og berørt et stort publikum med sin musikk. Hun beskrives som en formidabel og særegen pianist. Hennes komposisjoner er uhyre nyanserike, har en sterk dynamikk og fengende melodilinjer. Maria Kannegaard Trio formidler komponistens musikk med en dyp inderlighet som bringer lytterne tett innpå hennes fascinerende og betagende musikalske verden.