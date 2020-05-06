Ny, norsk musikk – 7 anbefalinger. Dag 7: Olav Anton Thommessen

Ballade publiserer komponist Gisle Kverndokks syv anbefalinger til verk av nålevende norske komponister, en serie han nylig startet på egen Facebookside. Her er Kverndokks syvende – og foreløpig siste – anbefaling, komponisten Olav Anton Thommessen.

Redaktørs kommentar: Ballade har inngått et samarbeid med komponisten Gisle Kverndokk om å publisere hans syv anbefalinger til verk av nålevende norske komponister, en serie han startet på sin egen Facebookside i slutten av mars 2020. Serien startet opprinnelig opp som Kverndokks reaksjon på opplevelsen av at statskanalen NRK i liten grad spiller levende, norske komponister.

Men seriens kjerne er å løfte norske komponister og komposisjoner, og med det har serien også vakt både glede og engasjement i sosiale medier. Det er dette som er Ballades intensjon med å invitere til samarbeid; å kunne være med på å løfte, synliggjøre, fortelle og åpne opp for en levende, norsk, samtidig musikk innen partiturmusikken.

Vi er veldig glade for å kunne tilby Gisle Kverndokks syv anbefalinger til et musikkinteressert publikum over hele landet. Vi har publisert anbefalingene spredt over tre uker. Dette er den siste uka – og den syvende og siste anbefalingen fra Kverndokk – så langt.

Av Gisle Kverndokk, komponist



Dag 7 med ny, norsk musikk – i dag: Olav Anton Thommessen!

Jeg avslutter med brask og bram! En moderne klassiker! Olav Anton Thommessen – og hans gigantiske cellokonsert Gjennom prisme. Olav Anton Thommessen er en av dem som har betydd mest for meg i mitt liv, som lærer, mentor, venn og en konstant kilde til inspirasjon. Og dette gjelder for flere generasjoner norske komponister. Han er vår Papa Haydn!

Hans musikk er engasjerende, spektakulær og overveldende! Gjennom prisme er et vanvittig verk som skyller over deg i store bølger. Orkestersatsen eksploderer, og ut av den kommer skinnende, vakre, lyse cellotoner som tar pusten fra lytteren. Man kan høre at han studerte med Xenakis, men jeg synes Thommessens musikk er mye mer dramatisk, og har et større spenn, fra det helt lyriske, melodiske, til de voldsomme utbruddene med store tonegirlandere. Og i tillegg til den uttrykksfulle celloen har han en orgelstemme som tar over lydbildet og løfter verket til nye høyder. Dette er også en del av Olav Anton Thommessens gigantverk Et Glassperlespill, en helaftens konsert som består av flere orkesterverk og solokonserter. Jeg var så heldig å få oppleve hele dette unike verket i Bergen for flere år siden. Det var en fantastisk opplevelse som jeg aldri glemmer.

Så la dere forføre av denne storslagne musikken, la dere lokke inn i et magisk musikalsk landskap! En opplevelse dere sent vil glemme!

På denne platen, gitt ut i forbindelse med at Olav Anton Thommessen vant Nordisk Råds musikkpris i 1990, finnes også to veldig spennende vokalverk: «Gratias agimus» og «Vævet af Stængler», framført av sopranene Marianne Willumsen Lewis og Marianne Hirsti.

Men her er Gjennom prisme – med de beste solistene: Truls Mørk på cello, Kåre Nordstoga på orgel, og selveste Karsten Andersen som dirigerer Oslo-Filharmonien.

Flere anbefalinger av Olav Anton Thommessen:

Olav Anton Thommessen er en av våre viktigste musikkdramatikere. Her vil jeg trekke fram operaen hans Hermafroditten, skrevet mellom 1970 og 1980, og bestilt av Stockholmsoperaen. Verket består av syv frittstående kammerverk, og endelig er det kommet på plate.

Og da vil jeg framsnakke enda et plateselskap, nemlig Aurora. Norsk Komponistforening eier Aurora. Grappa Musikkforlag AS har en samarbeidsavtale med dem omkring utvikling av artist- og repertoararbeid, samt distribusjon og markedsføring av katalogen. Her finnes et imponerende bibliotek av norsk musikk, og leder Erik Gard Amundsen og hans medarbeidere gjør en kjempejobb.

Her er The Hermaphrodite med Christian Eggen, Oslo Sinfonietta og et knippe av våre absolutt beste operasangere:

En av våre absolutt viktigste musikere er fiolinisten Peter Herresthal. Han har viet sin karriere til å spille ny musikk, og samarbeidet med komponister som Per Nørgård, Kaja Saariaho, Thomas Adès, Arne Nordheim og mange andre norske komponister. Peter Herresthals innsats for ny, norsk musikk er uvurderlig, og han har også samarbeidet nært med Olav Anton Thommessen. Fiolinkonserten «Bull’s Eye» startet med en fiolinkonsert av Ole Bull, som manglet solostemmen. Thommessen skrev da en ny fiolinstemme, men siden Bulls fiolinkonsert senere dukket opp, komplett, ble dette en selvstendig fiolinkonsert fra Olav Antons hånd; «en symfonisk innpakning av Ole Bulls fiolinkonsert i A-dur»!

Denne serien kunne vært mye lengre. Uendelig lang! Det er så mye flott musikk der ute. Dette er bare noen av verkene jeg har hørt på den siste tiden. Og utvalget har vært helt subjektivt, uten hensyn til stil, sjanger, alder, kjønn, geografi … Ingen rangering! Jeg håper bare at dette kan sette i gang en nysgjerrighet på ny, norsk musikk. Lytte til hva levende komponister lager her og nå. Så kan vi glemme de gamle sviskene en stund!