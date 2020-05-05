Ny, norsk musikk – 7 anbefalinger. Dag 6: Bjørn Kruse

Ballade publiserer komponist Gisle Kverndokks syv anbefalinger til verk av nålevende norske komponister, en serie han nylig startet på egen Facebookside. Her er Kverndokks sjette anbefaling, komponisten Bjørn Kruse.

Redaktørs kommentar: Ballade har inngått et samarbeid med komponisten Gisle Kverndokk om å publisere hans syv anbefalinger til verk av nålevende norske komponister, en serie han startet på sin egen Facebookside i slutten av mars 2020. Serien startet opprinnelig opp som Kverndokks reaksjon på opplevelsen av at statskanalen NRK i liten grad spiller levende, norske komponister.

Men seriens kjerne er å løfte norske komponister og komposisjoner, og med det har serien også vakt både glede og engasjement i sosiale medier. Det er dette som er Ballades intensjon med å invitere til samarbeid; å kunne være med på å løfte, synliggjøre, fortelle og åpne opp for en levende, norsk, samtidig musikk innen partiturmusikken.

Vi er veldig glade for å kunne tilby Gisle Kverndokks syv anbefalinger til et musikkinteressert publikum over hele landet. Vi har publisert anbefalingene spredt over tre uker, og dette er den siste uka.

God fornøyelse!

Av Gisle Kverndokk, komponist



Dag 6 med ny, norsk musikk – i dag: Bjørn Kruse! Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for spektakulære orkesterverk, og Bjørn Kruses klarinettkonsert, Chronotope, er akkurat det. Et stort anlagt, herlig verk, hvor klarinetten står i spissen for en orkestral reise som tar oss fra vakre, lange elegiske landskaper til heftige, rytmiske, skinnende – nesten Star Wars-aktige partier!

Bjørn Kruse er jo selv en dyktig klarinettist, og det merker man. For solostemmen er så organisk. Jeg liker spesielt det at han bruker registeret i all sin prakt. Store linjer som viser hvor rikt dette instrumentet er. Og det er glitrende instrumentert. Det skjer noe nytt og spennende hele tiden; en reise i tid og rom. Jeg var tilstede på urframførelsen i Oslo Konserthus, og verket gjorde stort inntrykk, og klang i meg lenge. Fredrik Fors spiller fantastisk, det samme gjør Oslo-Filharmonien under Christian Eggens ledelse.

Bjørn Kruse har alltid vært et forbilde for meg. Hans allsidighet som komponist, billedkunstner, musiker og pedagog er veldig inspirerende. Han var en av mine lærere på Musikkhøgskolen, og hans veiledning og råd har satt dype spor i meg, så vel som flere generasjoner norske komponister. Jeg lærer noe nytt hver gang jeg hører hans musikk. Lytt og bli inspirert!

Jeg vil i dag også skryte av et plateselskap; nemlig LAWO og produsent Vegard Landaas. De har en imponerende produksjon, og alltid noe spennende, enten det er ukjente verk av kjente komponister, eller ukjente komponister som burde være kjente, eller ny, norsk musikk. Og alltid med de beste av våre norske utøvere, fra kammermusikk til flotte orkesterplater. Ikke rart de gjør rent bord på enhver Spellemannsprisutdeling! Og deres platebutikk ved siden av Konserthuset er det eneste stedet slike som jeg kan gå og bla i hyllene. Støtt opp om denne perlen av en butikk!

Her er det prisbelønnede verket Chronotope:

Andre anbefalinger av Bjørn Kruse:

Her er et album med kammermusikk, både vokal og instrumental: Portrait with Hidden Face. Her viser Bjørn Kruse sin fargerike palett, i et stort spekter fra solo slagverk til uttrykksfulle vokalverk.

Og her er en heftig og spennende konsert for orgel, slagverk og strykere: Akrostikon framført av Lars Notto Birkeland, Eirik Raude og KORK, dirigert av Kai Grinde Myrann:

