Ricochets

(Foto: Ricochets)

Rock

Ricochets lager ny musikk

22.11.2022
- Red.

Etter festivaljobber kommer rockebandet tilbake – med turné og ny plate.

Et av overgangen-til-2000-tallet som satte rocken på kartet i Norge: Nå skriver bandet og promoselskapet HES at Ricochets er tilbake og snart har et nytt album klart. De skriver også at festivaljobbene på Øya, Bukta, mfl, har fått panegyriske omtaler i pressen og massiv kjærlighet fra publikum – som hadde blitt både eldre og yngre siden sist! Men opplevelsen vekket også til live de kreative kreftene i bandet, som har endt opp med å skrive et knippe nye låter til det som blir deres fjerde album – og det første siden 2005.

I februar 2023 legger derfor bandet ut på klubbturné med et rykende ferskt album i bagasjen, og torsdag 24. november kommer «Shooting Star», en hardtslående og drivende energisk perle av en rockelåt, som virkelig bærer bud om at noe stort er på vei fra et potent band i storslag, skriver de i pressemeldinga. Singelen er spilt inn i Athletic Studio i Halden.

– Å forsvinne for så å komme tilbake, er vel nærmest normalen i et band med navnet Ricochets, har vokalist Trond Andreassen sagt om gjenforeningen til Fredrikstad Blad.

Disse spilledatoene er annonsert så langt for 2023: 3. februar: Trondheim, Verkstedhallen / 10. februar: Tromsø, Blårock / 11. februar: Steinkjer, Vinterfest / 17. februar: Fredrikstad, Gamlebyen Kulturhus / 18. februar: Oslo, Parkteatret

Relaterte saker

Ricochets

Strålende mottagelse for Ricochets

Ricochets er et av Norges mest omtalte rockeband om dagen. For tiden er de ute på en svær turné i...

Ricochets

Ricochets oppløst

Det hardtarbeidende rockeorkestret Ricochets velger å gi seg mens leken er god. Manglende motivasjon og musikalske forskjeller innad førte til...

Arvid Skancke Knutsen 2005 (Foto: Agnete Brun)

Topp ti for Arvid Skancke-Knutsen

Det er improvisasjonsorkesteret Spunk som troner øverst på Ballade-redaktør Arvid Skancke-Knutsens Ti på topp-liste for 2005. Oversikten inneholder ellers både...

Flere saker

Elisabeth Rodrigues er vokalist i gruppa Diasporas, som spiller musikk fra Kapp Verdes diaspora. Gruppa er en av seks som er med i live videoserien Samspill Sessions, presentert her på Ballade i 12 episoder gjennom høsten

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Diasporas – «Lua nha Testemunha»

«Lua nha Testemunha», eller «Månen, mitt vitne», heter den andre låten vi skal høre og se framført av bandet Diasporas...

Karin Park – Traces of Me

Ballade video: Spor av neon og kosmos

Ni videoer, tre premierer. Gå inn i helgen med Synne Sanden, Karin Park, Wunderkammer, The Colors Turned Red, Yesterdaze, Gothminister,...

Nils Henrik Asheim Foto: Emile Ashley

Nils Henrik Asheim utnevnt til ridder

Organisten og komponisten får utmerkelsen for sin innsats for norsk musikk.