Ricochets lager ny musikk

Etter festivaljobber kommer rockebandet tilbake – med turné og ny plate.

Et av overgangen-til-2000-tallet som satte rocken på kartet i Norge: Nå skriver bandet og promoselskapet HES at Ricochets er tilbake og snart har et nytt album klart. De skriver også at festivaljobbene på Øya, Bukta, mfl, har fått panegyriske omtaler i pressen og massiv kjærlighet fra publikum – som hadde blitt både eldre og yngre siden sist! Men opplevelsen vekket også til live de kreative kreftene i bandet, som har endt opp med å skrive et knippe nye låter til det som blir deres fjerde album – og det første siden 2005.

I februar 2023 legger derfor bandet ut på klubbturné med et rykende ferskt album i bagasjen, og torsdag 24. november kommer «Shooting Star», en hardtslående og drivende energisk perle av en rockelåt, som virkelig bærer bud om at noe stort er på vei fra et potent band i storslag, skriver de i pressemeldinga. Singelen er spilt inn i Athletic Studio i Halden.

– Å forsvinne for så å komme tilbake, er vel nærmest normalen i et band med navnet Ricochets, har vokalist Trond Andreassen sagt om gjenforeningen til Fredrikstad Blad.

Disse spilledatoene er annonsert så langt for 2023: 3. februar: Trondheim, Verkstedhallen / 10. februar: Tromsø, Blårock / 11. februar: Steinkjer, Vinterfest / 17. februar: Fredrikstad, Gamlebyen Kulturhus / 18. februar: Oslo, Parkteatret