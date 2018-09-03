Lindemanprisen til Bjørn Kruse

Bjørn Kruse (72) får Lindemanprisen for 2018. Prisen er på 150.000 kroner og den er en av Norges mest prestisjefylte musikkpriser. De Unges Lindemanpris går til komponisten Øyvind Mæland (33).

-En stor ære og en stor overraskelse, sier Kruse, i en pressemelding.

Han får prisen under en høytidelig markering i Lindemansalen på Norges musikkhøgskole 12. oktober.

Bjørn Kruse har vært en toneangivende komponist og en svært aktiv deltaker i norsk musikkliv gjennom de siste 45 år. Han har komponert over 150 verk for besetninger som kor, kammerensembler og orkester, dessuten har han skrevet fire operaer.

Han har fått en rekke priser, senest Spellemannprisen 2018 som «Årets komponist» og Musikkforleggerprisen 2017 for «Årets verk – Klassisk/Samtidsmusikk».

– I tillegg til komponistgjerningen har han tidligere vært aktiv som utøver, studiomusiker, produsent og arrangør. Siden 1976 har han undervist i komposisjonsfag ved Musikkhøgskolen, de siste 20 årene som Professor. I de senere år har hans aktivitet også som billedkunstner fått et nytt oppsving gjennom flere større utstillinger, forteller styreleder Einar Solbu i Lindemans Legat i meldingen.

De Unges Lindemanpris går i år til komponisten Øyvind Mæland. Prisen er på 50.000 kroner.

«En av de viktigste stemmene i et frodig samtidsmusikkmiljø», heter det om prisvinneren. Det er den som får Lindemanprisen som utpeker mottakeren av de unges pris.

Ifølge Bjørn Kruse har Øyvind Mæland skapt sitt eget kunstneriske ståsted og identitet innen et abstrakt lydlandskap som er slående personlig og originalt.