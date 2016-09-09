De Unges Lindemanpris til Vilde & Inga

Duoen «skaper både foruroligende og ekstremt vakker musikk», skrev Lindemanprisvinner Sidsel Endresen i begrunnelsen for valget av Vilde & Inga. Hun samarbeider også med Vilde Sandve Alnæs (fiolin) og Inga Margrete Aas i trioen Azkadenya.

Vinneren av Lindemanprisen velger ut hvem som få de unges pris, og årets Lindemanprisvinner Sidsel Endresen valgte duoen Vilde & Inga, som da altså får De Unges Lindemanpris for 2016. Prisen er på 50.000 kroner.

Duoen består av Vilde Sandve Alnæs (fiolin) og Inga Margrete Aas (kontrabass). Endresen samarbeider for øvrig med dem i trioen Azkadenya.

Hun beskriver dem på følgende måte:

«Vilde og Inga er hver for seg veldig sterke instrumentalister og improvisatører. Og den fri-improviserende duoen deres er et utforskende,dyptloddende og særdeles elastisk samspillsprosjekt, der de utfordrer både instrumental-egne konvensjoner og selve duo-formatet – og de skaper både foruroligende og ekstremt vakker musikk. »

De to prisvinnerne har bakgrunn fra klassisk musikk/samtidsmusikk og har studert ved Norges musikkhøgskole. De begynte å spille sammen i 2010, og har siden gang gjort en rekke konserter i inn- og utland. Som duo, men også i samarbeid med en rekke forskjellige artister.

Vilde&Inga debuterte på plate i 2014, med ECM-utgivelsen Makrofauna. Den høstet meget gode kritikker, og Terje Mosnes skrev blant annet dette om platen:

“Denne skiftende og tidligere bokstavelig talt uhørte samklangen av fiolin og kontrabass trer etter hvert fram som en både betagende og begeistrende utvidelse av ikke bare ECMs store palett, men som et viktig bidrag i tilgjengeliggjøringen av samtidsmusikk for et både samtidsorientert og tradisjonstjoret publikum”

Både Lindemanprisen og De Unges Lindemanpris deles ut på Norges musikkhøgskole 21. oktober.

