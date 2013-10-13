Kunstmusikk

Cellist får De Unges Pris

13.10.2013
- Red.

Audun Sandvik får De Unges Lindemanpris for 2013.

Vinneren av Lindemanprisen — i år fiolinisten Terje Tønnesen og Det Norske Kammerorkester — utpeker mottageren av De Unges Pris.

I sin begrunnelse fremhever kammerorkesteret sin fast tilknyttede cellist at de mener han er en ”musiker av i dag, og i toppklasse som solist, kammermusiker og orkestermusiker. I tillegg er han kreativ og har en spennende idéverden”.

Sandvik har vært tilknyttet kammerorkesteret siden år 2005.

«Siden har han gjennom sitt eminente spill utviklet seg til å bli en orkesterets store personligheter, samt at han evner å kombinere bygging av gode sosiale bånd med kravet til alltid å strebe etter høyest mulig kvalitet» står det videre i begrunnelsen.

De unges Lindemanpris er på 50 000 kroner, og har, med unntak av i 2012, vært delt ut årlig siden 2001.

Sandvik er født og oppvokst i Bergen, men bor nå i Oslo. Han er solo-cellist i Kringkastingsorkesteret og Det Norske Kammerorkester. Våren 2007 avsluttet han Diplomstudiet ved Norges Musikkhøgskole. Han underviser i dag ved skolen. Sandvik er kunstnerisk leder for musikkfestivalen Gloppen Musikkfest i Sandane. Han spiller på en cello bygget i 1695 i Roma av Giorgio Tangingardo.

