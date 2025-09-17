Årets kirkemusikalske høydepunkt er i gang

Onsdag 17.september åpner dørene til årets Bergen Kirkeautunnale. Opplev festivalen som utfordrer grensene for hva kirkemusikk kan være.

Fem dager med konserter, lydinstallasjoner og urfremføringer skal fylle Bergens kirker og byrom med alt fra middelalderklang og barokk til samisk lydkunst og eksperimentell elektronikk.

Bergen Kirkeautunnale ble etablert i 2012 og ledes av domkantor Kjetil Almenning. Festivalen setter kirkens kunst og kulturaktivitet i sentrum, og har blitt et høstlig høydepunkt for både troende, søkende og nysgjerrige musikkelskere.

På årets program står blant annet far og datter Hoem, et guttekor fra Sør-Afrika, Divna Ljubojević fra Serbia, Edvard Grieg Kor med dirigent Barnaby Smith, samt en av Norges fremste klokkenister; Vegard Sandholt. I tillegg kommer popyndlingen Marthe Wang.

Årets festival har TRO som tematisk overskrift, og byr på en rekke gratis arrangementer. Alle under 23 år har fri adgang til hele programmet.

Festivalen åpnes i kveld med en spektakulær live-fremføring av Sondre Pettersens verk Vi som er máilmmiid gaskkas // Mii geat orrut mellom verdener i Bergen domkirke – et storslått lytteverk med joik, elektronikk, orgel og kor.

Utenfor Johanneskirken kan publikum oppleve den svevende lydinstallasjonen Innsiden ut, der fire ombygde støvsugere spiller på orgelpiper. Og lørdag inviterer festivalen til Barnas Store Orgeldag, med orgelbygging, interaktive installasjoner og minikonserter på trøorgler rundt om i sentrum. Alle barn er velkomne til å utforske orgelet sin mekanikk og klang. Det blir orgelbygging og mulighet til å prøvespille.

Festivalprogrammet spenner bredt – med urfremføringer, internasjonale gjester, nyskrevet klokkespill og musikalske møter mellom det sakrale og det eksperimentelle.