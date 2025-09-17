Ine Hoem finner seg selv som artist i tekstene til dikterfaren Edvard Hoem. Nå opptrer to generasjoner Hoem under Bergen Kirkeautunnale.

Årets kirkemusikalske høydepunkt er i gang

17.09.2025
- Red.

Onsdag 17.september åpner dørene til årets Bergen Kirkeautunnale. Opplev festivalen som utfordrer grensene for hva kirkemusikk kan være.

Fem dager med konserter, lydinstallasjoner og urfremføringer skal fylle Bergens kirker og byrom med alt fra middelalderklang og barokk til samisk lydkunst og eksperimentell elektronikk.

Bergen Kirkeautunnale ble etablert i 2012 og ledes av domkantor Kjetil Almenning. Festivalen setter kirkens kunst og kulturaktivitet i sentrum, og har blitt et høstlig høydepunkt for både troende, søkende og nysgjerrige musikkelskere.

På årets program står blant annet far og datter Hoem, et guttekor fra Sør-Afrika, Divna Ljubojević fra Serbia, Edvard Grieg Kor med dirigent Barnaby Smith, samt en av Norges fremste klokkenister; Vegard Sandholt. I tillegg kommer popyndlingen Marthe Wang.

Domkantor og festivalsjef for Bergen kirkeautunnale Kjetil Almenning gleder seg til å presentere publikum for konserter, installasjoner og urfremføringer i hele byen.

Årets festival har TRO som tematisk overskrift, og byr på en rekke gratis arrangementer. Alle under 23 år har fri adgang til hele programmet.

Festivalen åpnes i kveld med en spektakulær live-fremføring av Sondre Pettersens verk Vi som er máilmmiid gaskkas // Mii geat orrut mellom verdener i Bergen domkirke – et storslått lytteverk med joik, elektronikk, orgel og kor.

Utenfor Johanneskirken kan publikum oppleve den svevende lydinstallasjonen Innsiden ut, der fire ombygde støvsugere spiller på orgelpiper. Og lørdag inviterer festivalen til Barnas Store Orgeldag, med orgelbygging, interaktive installasjoner og minikonserter på trøorgler rundt om i sentrum. Alle barn er velkomne til å utforske orgelet sin mekanikk og klang. Det blir orgelbygging og mulighet til å prøvespille.

Nytt av året er Barnas Store Orgeldag lørdag 20. september, der Autunnalen har invitert pedagoger og orgelelever fra hele Norge til Bergen.

Festivalprogrammet spenner bredt – med urfremføringer, internasjonale gjester, nyskrevet klokkespill og musikalske møter mellom det sakrale og det eksperimentelle.

Relaterte saker

Edvard Hoem

Edvard Hoem opnar Vossa Jazz 2020

Forfattaren opnar den 47. utgåva av Vossa Jazz.

Pumpegris ble årets stjerneskudd

Bylarm: Årets stjerneskudd-pris til Pumpegris

Pumpegris utmerker seg med fete låter, steinharde slåtter og ærlige tekster, og tar folkemusikken inn i noe nært, skittent og...

URPREMIERE PÅ NYTT ORGELVERK: – Det blir orgelet slik du aldri har hørt det før – og alle mulighetene i orgelet som folk ikke visste at var der, sier Ruth Bakke om bestillingsverket til årets Borelisfestival.

En reise inn i orgelet

Bergenskomponisten Ruth Bakke kan vise til en omfattende verkliste som går like tilbake til 1964. Til tross for dette er...

Flere saker

Oddrun Lilja har tingingsverket til Vossa Jazz 2023 – 50 årsjubileumet til festivalen.

Konsertåret 2023 – nokre høgdepunkt

Musikkåret 2023 på konserthus landet over.

Det var mye som skulle ut under Motorpsychos første av fire konserter på Rockeklubben i Porsgrunn i november 2020.

Norske klubbscener: Når krybben er tom, bites festene

Det er et felles ansvar å holde kulturen i blomst, og ikke i kunstig live, skriver konsertarrangør og booker Stian...

Design uten navn –

Kuttforslag rammer Oslos musikalske brobygger

– Byrådet snubler i småsummer når de foreslår å kutte nesten fire hundre tusen kroner til Oslos store musikkscene Cosmopolite,...