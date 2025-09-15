Pumpegris ble årets stjerneskudd

Pumpegris ble kåret til Årets stjerneskudd 2025 under Bylarm i helgen, og fikk med seg en halv million kroner fra Norsk Tipping til videre karriereutvikling. (Foto: Helge Brekke)

Bylarm: Årets stjerneskudd-pris til Pumpegris

15.09.2025
- Red.

Pumpegris utmerker seg med fete låter, steinharde slåtter og ærlige tekster, og tar folkemusikken inn i noe nært, skittent og groovy, sier juryen bak Årets stjerneskudd. I helgen fikk bandet 500 000 kr fra Norsk Tipping til videre karriereutvikling.

Pumpegris er kommet for å spre den norske folkemusikken med fest og faenskap – akkurat slik den oppstod, melder juryen bak Årets stjerneskudd-prisen. Nå får bandet med seg 500 000 kr fra Norsk Tipping til videre karriereutvikling.

– Pumpegris utmerker seg med fete låter, steinharde slåtter og ærlige tekster, der vokalist Vera Sonne strekker seg fra kveding til rap. Pumpegris trekker linjer fra funk, shoegaze, visepop og hiphop – og tar fatt på alle tradisjonene med en kraft som gjør folkemusikken til noe nært, skittent og groovy, sa juryleder for Årets stjerneskudd på Bylarm lørdag kveld, Malin Kulseth.

– Sjeldent har vi opplevd en jevnere topp, fortsetter Kulseth.
– Likevel skjedde det noe helt spesielt i juryrommet i år. Fra første minutt i vårt siste møte var samtlige jurymedlemmer 100 % enige. Det er første gang på mange år vi har stått så samlet umiddelbart.

Debutalbumet til Pumpegris, Fritids, er produsert av Tuva Syvertsen. Musikken til bandet omtales som et musikalsk univers der norsk kulturarv møter nåtidens ungdom, der slåtter møter rap, fuzzgitar møter salmetoner, og kontrasten mellom sårbarhet og humor er gjennomgående.

Juryen består av: Malin Kulseth (juryleder), Guro Furunes Pettersen, Mathias Vasbotn Remmereit, Mira Berggrav Refsum, Sverre Aksel Eilertsen og Janne Monsen Tveit.

Blant tidligere vinnere er Girl In Red, Sassy 009, Metteson, Isah, Jonas Benyoub, Swank Mami og Randi Oline.

 

