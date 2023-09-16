Årets stjerneskudd på Bylarm: Swank Mami

Lørenskog-artisten Swank ble lørdag kveld hedret med anerkjennelsen Årets Stjerneskudd på by:Larm, og 500 000 kroner rikere fra Norsk Tipping. Det skriver Bylarm i en pressemelding via promoselskapet The Oslo Way.

Swank Mami slapp i slutten av 2022 debutsingelen Venus Retrograde, og ble måneds Urørt i februar. Med lekenhet, dype melodier og dansbare rytmer har Swank Mami på rekordtid blitt en artist som mange snakker om. I kveld skriver hun seg i tillegg inn i et godt selskap av tidligere stjerneskuddvinnere som Jonas Benyoub, Metteson, Isah, Sassy 009 og Girl In Red.

Norge ikke stort nok

– Jeg vil ikke bare være en norsk artist, jeg vil være verdensbasert, har Swank Mami uttalt til NRK da hun ble månedens Urørt. Da kan pengene fra Norsk Tipping komme godt med.

– Det har vært tett i toppen, men med ekstremt god bredde. Vi landet på tolv nominerte etter en grundig diskusjon, og alle har vist seg nominasjonen verdig. Det så lenge ut som at det skulle bli vanskeligere å velge årets vinner, men i løpet av noen timers samtale tidligere i dag landet juryen på en konklusjon på et veldig organisk vis. Vinneren føles som veldig sjelden vare i norsk sammenheng, og har hatt en enorm utvikling på kort tid, og vi håper at prisen kan bidra til å booste den utviklingen enda mer, sier juryleder Malin Kulseth i pressemeldinga.

– Prisen Årets Stjerneskudd 2023 skal være et skikkelig løft for en ung, lovende artist eller band. Norsk Tipping er stolte over å kunne gi Swank Mami sjansen til å satse ytterlige i en karriere som ser ut til å gå fort fremover. Vi håper et solid økonomisk bidrag og anerkjennelsen fra bransjen, vil virke motiverende for henne i det videre arbeidet fremover, sier Pål Enger i Norsk Tipping.

En sammensatt fagjury kåret vinneren etter gitte kriterier.

Juryen består av: Malin Kulseth (juryleder), Claes Olsen, Ida Eline Tangen, Kedist Bezabih og Mathias Remmereit.