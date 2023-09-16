Swank Mami.

(Foto: Helge Brekke)

Årets stjerneskudd på Bylarm: Swank Mami

16.09.2023
- Red.

Lørenskog-artisten Swank ble lørdag kveld hedret med anerkjennelsen Årets Stjerneskudd på by:Larm, og 500 000 kroner rikere fra Norsk Tipping. Det skriver Bylarm i en pressemelding via promoselskapet The Oslo Way.

Swank Mami slapp i slutten av 2022 debutsingelen Venus Retrograde, og ble måneds Urørt i februar. Med lekenhet, dype melodier og dansbare rytmer har Swank Mami på rekordtid blitt en artist som mange snakker om. I kveld skriver hun seg i tillegg inn i et godt selskap av tidligere stjerneskuddvinnere som Jonas Benyoub, Metteson, Isah, Sassy 009 og Girl In Red.

Norge ikke stort nok
– Jeg vil ikke bare være en norsk artist, jeg vil være verdensbasert, har Swank Mami uttalt til NRK da hun ble månedens Urørt. Da kan pengene fra Norsk Tipping komme godt med.

– Det har vært tett i toppen, men med ekstremt god bredde. Vi landet på tolv nominerte etter en grundig diskusjon, og alle har vist seg nominasjonen verdig. Det så lenge ut som at det skulle bli vanskeligere å velge årets vinner, men i løpet av noen timers samtale tidligere i dag landet juryen på en konklusjon på et veldig organisk vis. Vinneren føles som veldig sjelden vare i norsk sammenheng, og har hatt en enorm utvikling på kort tid, og vi håper at prisen kan bidra til å booste den utviklingen enda mer, sier juryleder Malin Kulseth i pressemeldinga.

– Prisen Årets Stjerneskudd 2023 skal være et skikkelig løft for en ung, lovende artist eller band. Norsk Tipping er stolte over å kunne gi Swank Mami sjansen til å satse ytterlige i en karriere som ser ut til å gå fort fremover. Vi håper et solid økonomisk bidrag og anerkjennelsen fra bransjen, vil virke motiverende for henne i det videre arbeidet fremover, sier Pål Enger i Norsk Tipping.

En sammensatt fagjury kåret vinneren etter gitte kriterier.
Juryen består av: Malin Kulseth (juryleder), Claes Olsen, Ida Eline Tangen, Kedist Bezabih og Mathias Remmereit.

by:larmSwank mami

Relaterte saker

Sinsenfist melker sommerlåtsesongen: Anders Ruud Sørli aka Reffrenget, (Magnus) Ugstad, Bendik Bennærn Walderhaug, Terje Teddyfoxxx Bjørkheim, Erik Gutten Hole og Dr. Kjell Andreas Oddekalv.

Uka i redaksjonens ører: Sommer og tid for geiting

Sinsenfist syngerapper om sommer’n. Jonas Benyoub har vært i hjemlandet og truffet dyr. Men først litt festivalbransje.

Flamencodanser og sanger under et slør som farges rødlig av scenelyset. Hun holder en mikrofon i venstre hånd.

Ingrid Jasmin live: Fabelaktig fra flamencofantasiland

Om noen lever opp til forhåndshype, er det denne fabelaktige formulamikser. Vi anmelder fra Bylarmfredagen.

Kristine på sin vei mot å bli rapper. Her er stoppestedet John Dee, Oslo.

Sær leke-rap fra nykommer Kristine

– Doja Cat ække katt, men Kristine er!

Britz med band på Bylarm 2023.

Bylarm 2023: Norsk-ghanesisk rap og fullt band med Britz

Vi anmelder håpet fra Haugenstua, rapper/artist Britz var blant de første showcaseartistene på årets Bylarm.

Jonas Benyoub ble inspirert på tur i bestemorens hjemland Marokko.

Jonas Benyoub vill tacka livet

«Alles» øyne er retta mot Jonas Benyoub. Han slenger til oss en smakebit.

De 20 nordiske vinnerne av 20 under 30

Bli med på å nominere bransjetalenter

Skal kåre nøkkelpersoner til å være med på å forme musikkbransjen framover.

I ti år har Billy Meier bygget et fiktivt romunivers av space-jazz, psykedelisk rock og fri improvisasjon. Nå skroter de konseptet, og vender blikket innover.

Billy Meier – nå uten romkostymer og små, grønne menn

Etter et tiår med romfantasier, fiktive univers og utenomjordiske referanser, har den norske space-jazz-kvintetten Billy Meier landet.

Diagram over inntekter, innspilt musikk

Globalt musikkforbruk opp, Europa stagnerer

Globalt peker tallene opp, men tendenser peker også mot at betalt musikkforbruk stagnerer. I Europa er strømmeveksten nær 0-tallet, i...