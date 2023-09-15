Bylarm 2023: Norsk-ghanesisk rap og fullt band med Britz

Vi anmelder håpet fra Haugenstua, rapper/artist Britz var blant de første showcaseartistene på årets Bylarm.

Britz har på forhånd bemerket seg med freestyles på Instagram såvel som profilerte låter med noen av landets største hiphopartister. Red. anm.: Han har også satt komiker Herman Flesvig på plass for å ikke representere hjemstedet Haugenstua gjenkjennelig. Men i kveld samles vi om musikken: Rapperen er aktuell med EP-en Tiden I Mellom på eget plateselskap, og inntar scenen for den første av to festivalopptredener på årets Bylarm.

Britz – Vulkan Arena – Bylarm torsdag 14. september 2023



Ferden inn i selvstendig musikkvirke etter at samarbeidet med storselskapet Sony ble avsluttet har ikke vært rosenrødt etter hva jeg kjenner – men betaler seg i kunstnerisk og personlig frihet som jeg tror den unge norsk-ghaneseren har nytt godt av siden; Britz har solgt ut Parkteatret, og spilt festivaler sommeren igjennom.

I kveld møter vi fullt band bestående av bass, gitar, keyboard, trommer og DJ – slike hiphop-konserter er alltid en hit-or-miss, denne gang ligger det an til hit tidlig!

Konserten åpner med en video av Haugenstua og bilder fra Britz sin barndom. Førstelåta ut, «Ny Tid», er frisk, leken og gir nikk til den mer sommerlige delen av Pharrells låtkatalog. Backdropen med to lamper med skjermene som bare norsk-ghanesere fra 90-tallet kan kjenne igjen, sier noe om at vi inviteres hjem.

Det går bra – når gjengen er med

Lyden krangler litt med monitor til artistene på scenen, slikt kan skje når DJ og band møtes og mikrofoner feeder, men den setter seg mer og mer utover. Tredjelåta «Det går bra» har fått med publikum mer nå. De fremmøtte, dog ikke så mange i antall, har kommet fra hele byen rundt og det er fint å se forskjellige etnisiteter, aldre og kjønn på plass for en lokalhelt. Det er noen kjernefans, og en konsert løftes jo alltid av slike.

Britz er best som rapper synes jeg, så når «Back» fra EP-en Tiden I Mellom kommer på, løftes fremføringen og publikum gynger entusiastisk med. Et ekte hip-hop øyeblikk inntreffer når rapperen tar en liten high five-pause fra verset for å hilse på medrapper Jonas Benyoub som stikker innom for å vise støtte i publikum.

«Vi flyr» fremføres uten band. Et godt grep, men litt lav lyd gjør at den ikke får det trykket den låta fortjener. Brått skal Vulkan forvandles til en klubb, akkompagnert av en VELDIG fet trommesolo. Allikevel føles det som noe kanskje mangler. Kanskje en hype man hadde dratt opp temperaturen litt fra scenen? Det undres.

Konserten avsluttes med «Tay Keith». Den tunge bassen i denne låta gir masse energi til et publikum som har variert en del i engasjement og tilstedeværelse.

I alt er det vel gjennomført av rapperen, men det er elementer som kunne blitt sydd sammen enda mer – og han hadde også hatt godt av enda flere av «sine egne» folk i publikum. Oppmøtet er akseptabelt, men en fullere (og annen?) venue tror jeg kunne ført artist og publikum enda nærmere, hvor er hans mange day one-fans i kveld?