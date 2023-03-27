Hun er ny operasjef ved Oscarsborgoperaen

Mira Bartov vil jobbe for lav terskel, høy takhøyde.

Mira Bartov er utnevnt til operasjef ved Oscarsborgoperaen, med oppstart 16. september 2023 i en fireårig ansettelse. Hun tar over etter Anne Felberg, som har hatt ansvaret for Oscarsborgoperaen siden oppstarten i 1998.

I ei pressemelding fra Bartovs agent i Stellis Polaris Management sier Mira Bartov dette:

– Et av målene mine som operasjef har vært å ha lav terskel og stor takhøyde, slik at alle føler seg velkommen inn i operaens verden. På Oscarsborg er det verken terskel eller tak. Der er det Naturen selv som inviterer Opera til å ta sin plass midt mellom himmel og jord. Det er en slags evolusjon, i hvert fall fra min egen fortelling. På Oscarsborg spiller de fire elementene hovedroller i alle forestillinger. Vannet bærer oss dit, mens vind og vær skaper en unik atmosfære for hver forestilling. Selv fuglene er tilbøyelige til å reagere på – om ikke dirigentens stafettpinne – så i det minste sopranen sin koloratur når den svever mot himmelen. Opera i det fri kryper nærmere livet og blander seg med virkeligheten. Det kan få oss til å løfte blikket og se vår plass i det større bildet fra et nytt perspektiv. Fordi opera, i likhet med naturen, er storslått. De er sterke krefter som det er vanskelig å forsvare seg mot. Det er her natur og kultur møtes, samt historie og fremtid. Oscarsborg har spilt en viktig rolle i historien og gjør det fortsatt i dag. Oscarsborgoperaen har beriket tusenvis av mennesker de siste 25 årene, og jeg føler meg veldig beæret over å ha fått ansvaret for å fortsette det oppdraget.

Mira Bartov begynte sin musikkutdannelse ved Nordiskt musikkonservatorium i Sverige. Hun ble senere utdannet skuespiller ved Drama Center London.

Videre beskriver pressemeldinga studier i filosofi, litteratur og idéhistorie ved Stockholms Universitet, så operaregissørstudier ved Operahøyskolen i Stockholm (uteksaminert 2005).

Etter det har hun satt opp mange operaer og musikaler ved forskjellige scener, som Rigoletto, Faust, Figaros bryllup og Perlefiskerne ved Folkoperan i Stockholm, Chess ved Göteborgsoperan og Alice i underverdenen og Bortførelsen fra Seraillet ved Le Grand Théâtre de Genève. Videre regisserte hun Don Giovanni ved Malmö Opera og Tryllefløyten ved Norrlandsoperan.

Hun er i tillegg en etterspurt oversetter av operalibretti. Fra 2007-2011 var hun operasjef ved Folkoperan i Stockholm, og i 2008 ble Mira Bartov utnevnt til professor i musikkdramatikk ved Högskolan för scen och musik ved Göteborgs universitet. 2015-2017 var hun operahøyskoledekan ved KHiO i Oslo. Hun har i Norge i de siste årene satt opp Nenia (Kjell Habbestad) for Ultima, Madama Butterfly på Oscarsborgoperaen, La Bohème på Opera Nordfjord og Rigoletto ved Operafestukene i Kristiansund.