Mira Bartov

Foto: Karl Gabor

AktueltBransjen

Hun er ny operasjef ved Oscarsborgoperaen

Publisert
27.03.2023
Skrevet av
- Red.

Mira Bartov vil jobbe for lav terskel, høy takhøyde.

Mira Bartov er utnevnt til operasjef ved Oscarsborgoperaen, med oppstart 16. september 2023 i en fireårig ansettelse. Hun tar over etter Anne Felberg, som har hatt ansvaret for Oscarsborgoperaen siden oppstarten i 1998.

I ei pressemelding fra Bartovs agent i Stellis Polaris Management sier Mira Bartov dette:
– Et av målene mine som operasjef har vært å ha lav terskel og stor takhøyde, slik at alle føler seg velkommen inn i operaens verden. På Oscarsborg er det verken terskel eller tak. Der er det Naturen selv som inviterer Opera til å ta sin plass midt mellom himmel og jord. Det er en slags evolusjon, i hvert fall fra min egen fortelling. På Oscarsborg spiller de fire elementene hovedroller i alle forestillinger. Vannet bærer oss dit, mens vind og vær skaper en unik atmosfære for hver forestilling. Selv fuglene er tilbøyelige til å reagere på – om ikke dirigentens stafettpinne – så i det minste sopranen sin koloratur når den svever mot himmelen. Opera i det fri kryper nærmere livet og blander seg med virkeligheten. Det kan få oss til å løfte blikket og se vår plass i det større bildet fra et nytt perspektiv. Fordi opera, i likhet med naturen, er storslått. De er sterke krefter som det er vanskelig å forsvare seg mot. Det er her natur og kultur møtes, samt historie og fremtid. Oscarsborg har spilt en viktig rolle i historien og gjør det fortsatt i dag. Oscarsborgoperaen har beriket tusenvis av mennesker de siste 25 årene, og jeg føler meg veldig beæret over å ha fått ansvaret for å fortsette det oppdraget.

Mira Bartov begynte sin musikkutdannelse ved Nordiskt musikkonservatorium i Sverige. Hun ble senere utdannet skuespiller ved Drama Center London.

Videre beskriver pressemeldinga studier i filosofi, litteratur og idéhistorie ved Stockholms Universitet, så operaregissørstudier ved Operahøyskolen i Stockholm (uteksaminert 2005).

Etter det har hun satt opp mange operaer og musikaler ved forskjellige scener, som Rigoletto, Faust, Figaros bryllup og Perlefiskerne ved Folkoperan i Stockholm, Chess ved Göteborgsoperan og Alice i underverdenen og Bortførelsen fra Seraillet ved Le Grand Théâtre de Genève. Videre regisserte hun Don Giovanni ved Malmö Opera og Tryllefløyten ved Norrlandsoperan.

Hun er i tillegg en etterspurt oversetter av operalibretti. Fra 2007-2011 var hun operasjef ved Folkoperan i Stockholm, og i 2008 ble Mira Bartov utnevnt til professor i musikkdramatikk ved Högskolan för scen och musik ved Göteborgs universitet. 2015-2017 var hun operahøyskoledekan ved KHiO i Oslo. Hun har i Norge i de siste årene satt opp Nenia (Kjell Habbestad) for Ultima, Madama Butterfly på Oscarsborgoperaen, La Bohème på Opera Nordfjord og Rigoletto ved Operafestukene i Kristiansund.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

«Aida» på Oscarsborgoperaen, premiere 14. august

Sterkt comeback på Oscarsborg

Solister i form og en slående iscenesettelse av Aida. Uteoperaen i Oslofjorden er tilbake med full styrke.

Buuterfly kor

Trygg Butterfly i kjent stil

Madama Butterfly på Oscarsborg tukler lite med originalteksten og lar Eli Kristin Hanssveen bære forestillingen.

Lina Johnson Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen / Berlinkontoret

Lina Johnson synger musikk å dø for

Etter en høst på Verdis Rigoletto»- turné med Scottish Opera skal operasangeren gi nytt liv til Gilda i Kristiansund. Men...

Ny dekan til Operahøgskolen

Operahøgskolen får ny dekan. Mira Bartov mener skolen må satse på internt samarbeid og kvalitetsøkning i et konkurransepreget utdanningsfelt.

Flere saker

Melafestivalens sjef, Khalid Salimi, mottok tirsdag 5. november NOPAs formidlingspris, overrakt per videohilsen av kultur og likestillingsminister Trine Skei Grande

NOPAs formidlingspris til Melafestivalen

Melafestivalen ble hedret for sitt «vidsyn og en grenseløs raushet».

Morten Gjelten, direktør i Norsk teater og orkesterforening

NTO: Overraskende og skuffende politiske prioriteringer

INNLEGG: – Det er skuffende at den bransjen som sammenhengende har vært lengst nedstengt fremdeles ikke har rykket høyere opp...

Musikkindustriens næringsråds arbeidsutvalg. Bak fra venstre Jan Erik Haglund (NEMAA), Larry Brigsjord (FONO). Foran fra venstre: Kathrine Synnes Finnskog (Music Norway), Cathrine Ruud (Musikkforleggerne)

Musikkbransjens forslag til løsninger

Se oversikten over musikkbransjens egne, konkrete forslag til hvordan alle ledd i musikkens næringskjede kan bli kompensert er presentert for...