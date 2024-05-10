Ballade video: Voksesmerter

Med Gåte, Raine St. Frank, Margret Berger, Kristine Blir Rapper, Mayflower Madame, Rule Of Two og Dead Movie Animals.

Velkommen til utgave nr. 228 av Ballade video. Vi er i første halvdel av mai. Mange har nok begynt å tenke litt på sommerens festivaler. I år ser det ut til at metal- og rock-festivalen Tons Of Rock blir den aller største aktøren.

Alt i april ble det kjent at festivalen på Ekeberg i Oslo ligger an til å samle rundt 150.000 mennesker over fire dager i juni. Det er historisk i norsk festivalsammenheng.

– Oppskriften er og har alltid vært å levere en fantastisk festivalopplevelse til alle som kommer. Publikum skal igjen få et bredt kvalitetsprogram av musikk, mat og alt Tons of Rock-universet inneholder, fortalte arrangørene til TV2.

Samtidig er det mange andre aktører, der enkelte skiller seg litt ekstra ut. En slik festival er nok Finnskogutstillingen, som i år utvides med en egen musikkfestival utenfor Røgden Bruk. Det skjer 24. til 26. mai.

Hovedutstillere i år er Christopher Nielsen og Lotte Konow Lund, mens Outer Limit Lotus, Tusmørke, Hilma Nikolaisen, Andreas Røysum, Paal Nilssen-Love, Sinikka Langeland og Knut Hamre er noen av musikerne. Det tyder på en stor grad av sjangerfrihet og nærhet til utøverne, noe vi nok også ser hos blant andre Lyse Netter i Moss, som arrangeres 6.-9. juni.

Vi anbefaler alle våre lesere å titte seg rundt og finne sin egen festival. Kanskje kan du også oppleve noen av artistene vi har presentert her i Ballade video så langt i år. Neste fredag er for øvrig 17. mai, slik at neste utgave av spalten vår først kommer 24. mai.

Kort sagt: God fornøyelse!

GÅTE: Ulveham

Gåte er som kjent i Malmö for å representere Norge i Eurovision Song Contest, etter å ha vunnet den norske MGP-finalen i februar. Dette var den 62. gangen konkurransen ble avholdt i Norge, etter at Georg Elgåen vant med «Voi-voi» i 1960, fremført av Nora Brockstedt. Det ble ikke avholdt noen nasjonal finale i 1970 eller 2002.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Gåtes bidrag heter «Ulveham», og er bygd over en middelalderballade kalt «Møya i ulveham». I Norge ble denne nedskrevet av både Sophus Bugge og Rikard Berge, en gang mellom 1850 og 1860. Den finnes også i tidligere danske og svenske utgaver. Gåte måtte til dels skrive om teksten for å oppfylle regelverket til konkurransen.

Nå har sangen fått en egen video, rett før finalen i ESC. Den er produsert av Helmet Films & Visual Effects, med Line Klungseth Johansen og Øystein Moe som regissører. Øystein Moe har også stått for filmingen, mens Alexander Somma er ansvarlig for effektene. Ole Fredrik Wannebo har vært koordinator, mens Toni Kotka har klippet.

Gåte gir også ut samlealbumet Ulveham på Indie Recordings den 14. juni. Dette inneholder tittelkuttet, sammen med sanger fra EP-en «Vandrar» og albumet Nord, pluss flere konsertopptak. Det inkluderer en live-versjon av «Kjærleik» med koret Artemis.

Gåte gikk videre fra semifinalen torsdag. Uansett hvordan det går i finalen lørdag 11. mai, er det lagt opp til en større Europaturné i desember. Den omfatter til sammen 15 konserter i Tyskland, Østerrike, Sveits, Italia, Frankrike, Holland, England, Irland og Polen.

RAINE ST. FRANK: Growing Pains

Denne sterke sangen er skrevet av Raine St. Frank og Sebastian Aasen, der den sistnevnte også har produsert. Den like uttrykksfulle videoen er skrevet, produsert og regissert av Markus Hagen Henriksen og Raine St. Frank, med førstnevnte som fotograf. Danserne er Miriam Hammersland og Marte Brækken.

– «Growing Pains» er en forløsning av det å føle seg stuck emosjonelt. Jeg kjente på kraftige voksesmerter inni meg. Tusen spørsmål kom til meg en helt konkret periode av livet, hvor jeg gikk gjennom store endringer og depresjon.

Det sier Raine St. Frank, som Ballade video først skrev om i mai 2022, da under navnet Ida St. Frank. Vi har publiserte også den fine videoen til «Where Do We Go» fra september samme år.

– Vi går gjennom så mange ulike faser i livet – og å navigere gjennom disse er for mange en enorm utfordring. «Growing Pains» startet som en slags trøst til meg selv i en vanskelig periode. Det tok tid før jeg turte å ta denne inn i studio og gi den liv.

– Den første fasen var vanskelig. Jeg mislikte alt som skjedde rundt sangen, men produsenten påpekte at dette nok var fordi det traff noe i meg som var vanskelig å ta stilling til. Måneder etter oppstart klikket ting liksom på plass, da jeg tillot meg selv å gjennomgå voksesmertene i symbiose med låten. Det ble også en slags avslutning på et kapittel og starten på et nytt.

– «Growing Pains» er virkelig blitt en av låtene jeg så langt er mest stolt av.

Sangen er ute på Kjærlig, et sympatisk selskap som drives av Charlotte Tilseth.

MARGARET BERGER: Karma Is A …

Også Margaret Berger deltok i finalen av Melodi Grand Prix 2024. Det var med låten «Oblivion», som til slutt endte på en 7. plass. I 2013 vant hun den norske delen av konkurransen med «I Feed You My Love». Den endte på fjerdeplass i den internasjonale finalen, som også dette året ble arrangert i Malmö.

– It’s popmusic. Not rocket science. Hope you love and dance, skriver Berger om «Karma Is A …» på sin Facebook-side. Den nye sangen er skrevet av henne selv og Anders Kjær, der sistnevnte også spiller alle instrumenter. Han har også produsert og spilt inn låten, som er sluppet av Warner Music Norway.

– For meg handler «Karma is a…» om frigjøring. Om å slippe seg løs fra tankene om hva andre synes om deg. Det er så mye kraft i oss alle, men så lar vi andres meninger holde oss nede. Slipp tak i anger, nag, hevn og sinne, ta deg en svingom, og vit at Moder Univers fikser biffen for deg, sier artisten om sangen.

«Karma is a…» er en del av mini-prosjektet «Songs my friends might wanna dance to», tre låter som slippes i løpet av våren 2024. Videoen er en såkalt visualizer, og er laget av Christian Carpagnano og Amalie V. Wikmark.

KRISTINE BLIR RAPPER: AK (Alle kom)

– Er der et nordisk talent, du skal nå at opleve, før hun for alvor slår igennem, er det Kristine Blir Rapper.

Det skriver Huset i København før konserten Kristine Blir Rapper skal holde der 25. mai. Bak dette litt kuriøse navnet finner vi Kristine Utne Stiberg, som ellers er skuespiller, teaterinstruktør og foredragsholder. Hun skriver tekster på en blanding av norsk, dansk og svensk – eller «transskandinavisk», som det har blitt kalt. Hun har også bakgrunn fra Den Danske Scenekunstskole i Odense.

– «AK» er skapt som en åpenhet om både min skeivhet og lekenhet. For meg er det en link mellom de to, skeivheten er en kraft som jeg bruker i resten av uttrykkene mine – utover hvem jeg blir tiltrukket av, fortalte hun i et intervju med Ballade i mai 2023.

– For meg er den om alle – både samtidig og hver for seg, i et intimt rom med meg. Noen hører den som en låt om trekant, mamma kaller den bare «den sexsången».

«AK» ble opprinnelig gitt ut digitalt 2023, samme år som Kristine Blir Rapper ble noe av en snakkis under Bylarm. Da hadde hun alt satt opp sin egen forestilling, «Dragen & Heksen», på houseklubben Jæger i Oslo. Hun debuterte som rap-artist på Trænafestivalen 2022.

Kristine Utne Stiberg har selv lagd den fargerike videoen, der Camilla Klaudiussen, Tora Dietrichson og Zoe Rodgers medvirker. Art direction og set design er ved Vera Wollmann, mens Theo Myking har stått for sminken. Fotograf er Karoline Sødal Sellæg.

MAYFLOWER MADAME: A Foretold Ecstasy

Hyggelig gjensyn! «A Foretold Ecstasy» er den første smakebiten fra Oslo-bandet Mayflower Madame sitt kommende tredje album. De debuterte med albumet Observed In A Dream i 2016, som bragte dem ut på turnéer i Europa og Nord-Amerika. Oppfølgeren Prepared For A Nightmare kom i 2020.

Etter korona-pandemien returnerte Mayflower Madame til de europeiske klubbscenene – nå med mini-turnéer i Storbritannia, Frankrike og Øst-Europa i 2022. I fjor fokuserte duoen på å skrive og spille inn ny musikk, samtidig som de ga ut en de luxe-versjon av Prepared For A Nightmare med fem nye bonusspor.

Det kommende albumet har blitt mikset og mastret av den italienske produsenten Maurizio Baggio. Det foreløpig navnløse albumet slippes i oktober, mens flere singler skal lanseres i mellomtiden.

Mayflower Madame består av Trond Fagernes (vokal, gitar, bass) og Ola J. Kyrkjeeide (trommer). På studioinnspillinger bidrar også Kenneth Eknes på synth. På konsertene hentes ytterligere livemedlemmer inn for å danne et fullt band.

– Teksten til «A Foretold Ecstasy» handler om å stadig jage en slags oppstemthet eller berusende sensasjon for å lindre ens indre uro, samtidig som man er klar over at det bare er en forbigående tilstand etterfulgt av et uunngåelig tilbakefall, sier låtskriver Trond Fagernes.

RULE OF TWO: Tainted Lullaby

Premiere!

I’ll deal with all them scary monsters beneath your bed / I’ll hunt down all those frightening creatures inside your head / Then crawl back into your arms …

Det synger Rule Of Two i denne alternative vuggevisen. Rule of Two består av Ronny Flissundet og Kristian Liljan, to Oslo-musikere med fartstid fra band som Kite, Damokles og Dunderbeist.

Ballade video har fra før presentert videoene til sangene «Bygones», «Elusive Infinity» og «The Hulk», som alle er sluppet tidligere i år. Det er Ronny Flissundet som har skrevet teksten til «Tainted Lullaby», mens videoen er ved Kristian Liljan. Begge står bak melodien.

– «Tainted Lullaby» er en nattasang til brutte løfter og tapt kjærlighet, sier Flissundet til oss. – Musikkvideoen til Kristian, gjenspeiler en mareritt-aktig stemning og indre uro, sett fra et barns øyne.

– Samtidig er dette en søt og catchy elektronisk indie-låt, både mørk og melankolsk, men med oppløftende undertoner. Låten er inspirert av mye 80- og 90-talls synthpop, indie og elektronika, som vi har vokst opp med.

DEAD MOVIE ANIMALS: The Wanderer

Og si hei til et hyggelig nytt bekjentskap!

Den 3. mai slapp duoen Dead Movie Animals sin første musikkvideo, «The Wanderer». Den er regissert av multikunstneren Henrik Lande Andersen, som hadde foto på den Amanda-nominerte filmen Den siste våren fra 2023. Denne fine og følsomme filmen var regissert av Franciska Eliassen, og ble startet som et arbeid ved Høgskolen for kunst og film i Kabelvåg i Nordland.

Videoen er en time lapse, satt sammen av opptak gjort over en periode på to år. Med Nord-Norges skiftende årstider som motiv – og en vandrer som reiser vekk fra sivilisasjonen på søken etter noe nytt. Opptakene ble gjort av Lande Andersen i forbindelse med prosjektet Utsikten, der han bygget et fristed ut av en bunker i Lofoten som ble konstruert av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig.

Dead Movie Animals er fra Mysen, og veksler ifølge dem selv mellom å spille høyenergisk post-hardcore og drømmende filmmusikk. De debuterte i fjor med singelen «A Little Darkness» og den tre spors EP-en «20/20 Hindsight», som begge fikk fin mottagelse. Duoen består av Simen Trippestad og Per Åsmund Reymert, som har spilt sammen siden femte klasse.

Simen Trippestad spiller gitar på «The Wanderer», mens Per Åsmund Reymert tar seg av piano og pumpeorgel. De har her med seg Sunniva Shaw (cello) og Sunniva Molvær (fiolin).

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 228 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤