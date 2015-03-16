Ny dekan til Operahøgskolen

Operahøgskolen får ny dekan. Mira Bartov mener skolen må satse på internt samarbeid og kvalitetsøkning i et konkurransepreget utdanningsfelt.

Rollen som ny dekan ved Operahøgskolen fylles 1. september av Mira Bartov (39). Hun har bakgrunn som frilans operaregissør, og er for øyeblikket deltidsansatt professor i musikdramatisk gestaltning ved Högskolan för scen och musik i Gøteborg.

– Jeg har veldig sterke meninger om lederskap, utdannelse og opera, sier hun til Ballade over telefonen.

Per nå vil ikke Bartov uttale seg om konkrete fremtidsplaner for Operahøgskolen. Først skal hun bli bedre kjent med skolen og den kulturpolitiske situasjonen i Norge. Men hun understreker at det har vært åpen dialog mellom henne og skolen i prosessen opp mot ansettelsen.

– Skolen har kryssforhørt meg og vet hva jeg står for. Jeg tror vi passer hverandre. Begge parter er åpne for fordypning, utvikling og endring. Det er en gjensidig relasjon vi har begitt oss inn i.

Utviklingspotensial

Bartov har en utdannelse fra Nordisk musikkonservatorium, en skuespillerutdanning fra London og operautdanning fra Operahøgskolen i Stockholm. Hun har også studert litteratur, idéhistorie og filosofi ved Stockholms universitet. I perioden 2007-2011 var den nye dekanen kunstnerisk leder for Folkoperaen i Stockholm. Hos Operahøgskolen ser hun et utviklingspotensiale som er «stort og interessant», der kvalitet er i forsetet.

– Jeg ønsker å lokalisere både styrker og svakheter i utdanningen, for å forsterke det som er bra og endre det som ikke fungerer, sier Bartov.

Det skal bidra til å gjøre Operahøgskolen attraktiv i et mer konkurransepreget utdanningsfelt.

– Med en høynet kvalitet får man også høyere anseelse og status for en utdannelse. I dag er det er viktig at det finnes business- og markedstenkning til og med når det gjelder kunsthøgskoler.

– Det er ikke bare det at man vil eksaminere gode sangere, man vil også at de skal trekkes til Operahøgskolen i Oslo og ikke et annet sted. Skoler slåss om elevene og det er viktig å være konkurransedyktig i Norden, men også internasjonalt.

En annen konkret utfordring hun trekker frem er et felt preget av økonomiske begrensninger.

– Man må lære opp studenter til å finne effektive og kreative måter å kunne fungerer tross minskede ressurser, sier den kommende dekanen.

Balansert samarbeid

Et aspekt som drev Bartov til å søke på stillingen, og som ble diskutert i ansettelsesprosessen, er påvirkningskraft i forming av en lærerstab.

– Jeg ga eksempler på hva jeg har opplevd frustrerende i andre sammenhenger, og som gjør at en sånn type stilling tiltaler meg. Det handler mye om rekruttering til andre stillinger, ettersom det for generasjoner av sangere blir viktig hvilke lærere de arbeider med.

Når det kommer til selve innholdet i studiet vil Bartov at det skal være et samarbeidsprodukt.

– Innholdet er noe man må arbeide sammen om for å finne dunderkvaliteten man vil ha. Det er en balansegang, som er en nesten umulig cocktail av kontinuitet og spontanitet.

Bartovs nye stilling åpner for kunstnerisk virksomhet, men dekanen vil i starten fullstendig vie seg til jobben. Hun utelukker derimot ikke at det etter hvert kan bli aktuelt å virke ved siden av.

– I en ansettelsesprosess kan man ta to veier: Man kan velge en byråkratisk person eller man kan ta en kunstnerisk virksom person. Ettersom de i dette tilfellet har valgt meg, tror jeg det bare kan gange skolen at jeg virker ved siden av, sier hun.