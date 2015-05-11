Gratis opera på nett

En ny plattform dedikert til online opera er nå åpnet. The Opera Plattform gjør flere operaproduksjoner tilgjengelig for strømming.

The Opera Platform er en europeisk satsnings som er støttet av EU, og gjør materiale fra femten europeiske operahus, inkludert Den Norske Opera & Ballett – tilgjengelig på nett.

Tjenesten åpnet 7. mai og lar publikum gratis strømme hele operaforestillinger som tekstes på seks språk: engelsk, fransk, tysk, italiensk, polsk og spansk. Det vil også vises live forestillinger på plattformen. Noen av produksjonen som er tilgjengelig nå er Il Trittico fra Opéra National de Lyon, Tryllefløyten fra Festival d’Aix-en Provence, Ball im Savoy fra Komische Oper Berlin og Maskeballet fra Teatro Regio Torino.

Hver måned lastes det opp nye produksjoner, og i september vil det være fokus på Norge. The Opera Platform inneholder også utdrag fra ulike operaer, handlingssammendrag, intervjuer og bakgrunnsmateriale i form av tekster, videoer og bilder som har som mål å lære publikum mer om operaene og livet i et operahus.

Det er EUs Creative Europe program som støtter initiativet, og plattformen er et samarbeid mellom den tysk-franske kringkastingskanalen ARTE, paraplyorganisasjonen Opera Europa og femten utvalgte operahus fra hele Europa: