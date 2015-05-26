Nytt styre til Den Norske Operaen & Ballett

Det ble i dag valgt nytt styre for Den Norske Opera & Ballett AS. Anne Carine Tanum tiltrer som ny styreleder.

Styret ble valgt under dagens generalforsamlingen og skal sitte i perioden 2015-2019.

– Den Norske Opera & Ballett er i en krevende økonomisk situasjon som følge av store utfordringer på pensjonsområdet. Jeg er veldig glad for at en så erfaren styreleder som Anne Carine Tanum har takket ja til å lede styret de kommende fire år, uttaler kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

Foruten Tanum vil styret bestå av Jan Petersen som nestleder, samt Monica Salthella, Päivi Kärkkäinen og Harald Espedal.