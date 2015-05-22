Ikke nytt åremål

I dag ble det kjent at operasjef Per Boye Hansen ikke får fornyet sitt åremål når det går ut i 2017.

Den Norske Opera & Ballett sendte i dag ut en pressemelding om at de er på jakt etter ny operasjef etter at Per Boye Hansens åremål utløper sommeren 2017.

Hansen har vært operasjef siden 2012 og er nå i gang med planleggingen av programmet for 2016/17, som er den siste sesongen i hans åremålsperiode.

– Vi går ut med dette allerede nå på grunn av den meget lange planleggingshorisonten i operaverdenen. Vi er også i prosess med å ansette ny musikksjef og assisterende operasjef, og da er det greit å ha klarhet rundt dette. Vi er dypt takknemlige for det store arbeidet Per Boye Hansen har lagt ned disse årene som har gitt oss økt aktivitetsnivå og mange modige satsninger, sier administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø i pressemeldingen.

Ufrivillig

Det går også fram at Per Boye Hansen ønsket å fortsette i stillingen.

– Det er med tungt hjerte jeg må meddele at mitt åremål ved Den Norske Opera & Ballett ikke vil bli forlenget. Etter samtaler og forhandlinger med administrerende direktør og vårt styre, har det ikke lykkes oss i å komme frem til den felles forståelse som er nødvendig for et fornyet langsiktig samarbeid. Jeg vil stå i stillingen ut mitt nåværende åremål som utløper 1. august 2017, og ser frem til å realisere de planene som er lagt. Jeg vil gjøre mitt ytterste for at Nasjonaloperaen skal fortsette den kunstneriske veksten vi har opplevd de siste årene, og gleder meg til å dele tiden fremover med så mange fantastiske medarbeidere, i dialog med et voksende, engasjert og interessert publikum, sier Hansen i operaens pressemelding.

Til Aftenposten sier Boye Hansen at han ikke har fått noen annen begrunnelse fra sin arbeidsgiver enn at det ligger en helhetsvurdering bak.

Til NRK sier operasjefen at han hadde ønsket å fortsette i stillingen, blant annet fordi tre år i operaverdenen er kort tid.

Administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø understreker at det ikke er dårlig stemning mellom de to som er årsak til at åremålet ikke blir fornyet, men meddeler at avgjørelsen handler om at man ikke har nådd noen felles forståelse om veien videre.