Skjermbilde fra den nye «AirandSand» oppdateringa i Dune spillet, lanseres av Shiro og Funcom.

Dune, med blant andre norske Funcom bak seg, er blant spillene Ballade.no har omtalt nyheter knytta til de siste par månedene. Det kommer mer stoff om musikk og lyd og spillbransjen også i 2023.(Foto: Funcom)

Nyheter om musikk og spill hver måned på Ballade

Publisert
05.12.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen- Red.

Alexander Espeseth er en av to skribenter med fokus på musikk og spill, på ballade.no.

Aktive lesere vil legge merke til flere saker om koblinger mellom spill og musikk i året som nå går mot slutten, her på musikknettstedet Ballade.no.

Skribent Alexander Espeseth skriver de korte nyhetene for å fange opp viktige hendelser i skjæringspunktet spill/musikk. Ballade har også saker om musikk og lyd i spill der vi går litt mer inn i ett fokus – noen av disse skriver Celine Høie.
Espeseth sier til Ballade at
– Grunnen til å sette lys på Norge i musikk og lyd til spill er at det skjer så mye mer enn man skulle tro. Vi har komponister og lyddesignere som jobber på prisbelønte spill, artister som jobber sammen med multimillion-spill og mye annet. Industrien vokser og jeg tror det er viktig å få dette frem i media.

Les Alexanders nytt om spill tirsdag på ballade.no!

Skjermbilde fra den nye «AirandSand» oppdateringa i Dune spillet, lanseres av Shiro og Funcom.

