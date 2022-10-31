Millionstrømminger for låt i spillet Assasin’s Creed for Aurora

Ballade.no gir deg kalenderen med det viktigste som rører seg innen spill + musikk. Nyheter fra de siste månedene:

Aurora x Assasins Creed

Bergenseren bidrar med den nye singelen «Hunting Shadows» til Assassins Creed-seriens 15-årsjubileum. Låten er allerede fordelt på den franske spillutvikleren Ubisofts trailer, og fått over tre millioner avspillinger på Spotify.

Tokyo Game Show

Under årets Tokyo Game Show hadde Norge storsatsing med en stand budsjettert til 400 000 norske kroner fordelt på 10 ulike spillstudio. Her finner vi blant annet Hyper Games, der Oda Tilset stod og viste frem det nye spillet deres, Snufkin: Melody of Moominvalley. Oda Tilset er komponisten og lyddesigneren bak spillet, og forteller dette fra messen:

– Det føltes helt uvirkelig, men folk sto faktisk inntil to timer i kø for å spille den 10 minutter lange demoen vi hadde med oss på Tokyo Game Show. Fantastisk å se sånn interesse for spillet det lille teamet vårt vi lager!

Inn i vinteren – følg med på følgende:

Konsoll

Den årlige konferansen for spillutviklere, Konsoll, går av staben 22. november i Grieghallen i Bergen. Her kan du finne mange spennende paneler, hvor vi spesielt anbefaler å få med seg Sarah Elmaleh. Hun er stemmeskuespiller bak mange store spill, blant dem Halo Infinite, Fortnite og Gears 5.

Kartoffl

VR-spillet Kartoffl av spillutvikleren Breach gis ut 3. november på Quest, Quest 2, Quest Pro, Oculus Rift og Steam, med musikk fra Martin Sivertsen og lyddesign fra Joakim Snøfugl. Breach holder lanseringsfest på WorkWork i Trondheim 3. november. Spillet kan testes her.

