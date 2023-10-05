FORTSETTER: Ragnheiður Skúladóttir – og Mona Slåtto Olsen – åpner her en parkoppkalt etter en av Festspillenes sponsorer.

(Foto: Roger Hennum)

Festspillene i Nord-Norge: Direktør Ragnheiður fortsetter

05.10.2023
Siri Narverud Moen

Forlenger kontrakt med direktøren.

På sine nettsider skriver festspillene at Ragnheiður Skúladóttir blir i Harstad for å lede festivalen også i 2025.

– Etter noen urolige år med pandemi og etterdønninger av denne, er det fint for oss å kunne jobbe videre mot de visjonene som vi satte sammen da Ragnheiður tok over som direktør, sier styreleder i Festspillene i Nord-Norge, Rune Rafaelsen.

Festspilldirektøren sier hun er fornøyd med å skulle fortsette arbeidet med festivalen:
– Jeg takker for tilliten fra styret og ser frem til å jobbe videre sammen med den fantastiske staben i Festspillene fremover. Bonusen er også at jeg skal bo i denne byen med verdens fineste publikum i ett år ekstra. Målet framover blir å fortsette å stabilisere og styrke Festspillenes posisjon som en viktig aktør i det nordnorske, nasjonale og internasjonale kulturlivet.

I 2024 planlegger staben 60-årsjubileum:
– Det er strategisk viktig for Festspillene i Nord-Norge å ha langsiktighet i sin planlegging. Nå kan vi gå inn i jubileumsåret med fullt fokus på å feire dette unike festspillet som har utfordret og begeistret publikum gjennom hele 60 år, sier styrereder Rafaelsen.

Festspillene i Nord-NorgeRagnheiður Skúladóttir

