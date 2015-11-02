Med arrangering og organisering som de to store lidenskapene i livet, er Torbjørn Heitmann Valums nye stilling som daglig leder for Norske konsertarrangører nesten like mye hobby som jobb.

– En kopp kaffe mens du venter? Jeg må bare skrive ferdig en e-post.

Jevne, høye klakkelyder fra tastaturet spyttes ut gjennom den halvåpne kontordøren til Torbjørn Heitmann Valum. Bak ham, oppå en stor Ikea-hylle fylt med tykke ringpermer, ligger en svart kaps som minner den ferske lederen for Norske konsertarrangører (NKA) om sin nye rolle: ”Sjefen” står det med store bokstaver over bremmen, sånn i tilfellet han skulle bli i tvil.

– Line (Endresen Normann, red. anm.), som var daglig leder før, fikk den av meg da hun kom tilbake fra fødselspermisjon. Så fikk jeg den av henne igjen, det var en fin overgang.

Smilerynkene bretter seg ut i ansiktet. Han overtok for Normann i starten av oktober. Med statsbudsjett på trappene og melding fra regjeringen om kutting av knutepunktordningen ble han kastet rett ut på scenen uten særlig oppvarming.

– Det kunne jo vært fint og hatt noen uker på å finne ut hvilken perm jeg skal lete i for å se hva vi skal mene om de forskjellige tingene. Men jeg kommer fra festivalarbeid og er vant med høyt arbeidstempo.

Kulminering av interesser

Og ikke minst, liker høyt arbeidstempo. Tromsøværingen kommer fra stillingen som produsent og markedsansvarlig i Kongsberg Jazzfestival. Han har arrangert konserter siden han var 19 år, for alt fra Det Norske Studentersamfund til Blå og Norwegian Wood. Han er nokså sikker på at han kommer til å savne den intense driven i festivalbransjen – arbeidet frem mot den ene, viktige helgen, og belønningen av å se at alle planer og intrikate Excel-ark funker i praksis.

Men oppgaven om å forenkle hverdagen til NKAs medlemsbase på 300 konsertarrangører og alt det innebærer av kursing, politisk arbeid og strategiutvikling, tyder på at det blir høyt nok tempo på det nye kontoret også. I tillegg til arrangørbakgrunn har Valum også organisatorisk erfaring fra blant annet Elevorganisasjonen og Norsk Journalistlag, og for én som regner arrangering og organisering som sine to store lidenskaper i livet opplever han nå at interessene møtes i en god miks.

– Det jeg liker med denne jobben er at det skjer noe hele tiden. Når man sitter på høsten og skal lage festival neste sommer er det uendelig langt frem til resultatet. Her ser man konkrete resultater av arbeidet underveis, det er veldig tilfredsstillende.

Opptatt av likebehandling

– Det er håndverket rundt konsertarrangering som er vårt fellesskap.

Valum har vært styreleder for NKA siden 2010, og er dermed godt kjent med organisasjonen som frem til i fjor gikk under navnet Norsk Rockforbund. Navneendringen var et ledd i å etablere NKA som en sjangernøytral organisasjon. Ifølge Valum har endringen styrket deres posisjon som et felles organ for hele bransjen, et arbeid han ønsker å bygge videre på.

– Det er håndverket rundt konsertarrangering som er vårt fellesskap. Vi ser vi er i posisjon til å ta en enda større rolle som et felles talerør og samlingspunkt for arrangørbransjen.

Et viktig ledd i dette arbeidet er å jobbe for en totalavvikling av knutepunktordningen. En av Valums første oppgaver i ny jobb var å fortelle Stortinget og de ulike partigruppene hvorfor regjeringen snubler på målstreken når de vil kutte ordningen med unntak av Festspillene i Nord-Norge og Festspillene i Bergen. Ingen er tjent med at enkelte sjangere får mer støtte og drahjelp av historiske årsaker, påpeker han, det viktigste er at de gjør en god jobb. Han opplever i tillegg at kravet om kompetansedeling knyttet til knutepunktstatusen ikke har fungert særlig bra.

– En organisasjon som jobber for hele feltet kan nyttiggjøre dette bedre enn hva knutepunktfestivalene klarer, de har nok med å arrangere sin egen festival.

– Skal gjøre en del valg

Valum understreker så ofte han kan at NKA skal være en organisasjon for alle konsertarrangører. Dette ligger også i bunn når han på bestilling fra landsmøtet skal legge en 10-års strategi for organisasjonen som skal presenteres neste år.

– Jeg vil ikke foregripe hva vi lander på, men det å være den foretrukne organisasjonen for alle arrangører i Norge er helt naturlig at vi kommer til å få og ta. Vi ønsker å vokse, men ser at vi klarer ikke det innenfor dagens organisering. Det blir en utfordring. Så må vi finne ut hvordan den potensielt kjempestore medlemsmassen skal forholde seg til oss, hvordan vi skal representere dem, hva skal vi tilby. Der skal vi nå gjøre en del valg. Vi må treffe alle slik at alle har en grunn til å være medlem hos oss.

– Arrangørfeltet er nyansert, klarer dere favne alle?

– Det er ikke så veldig annerledes å arrangere en klassisk konsert enn en visesangkonsert, det er det samme arbeidet som må utføres for å få artisten på scenen og publikum i salen. Selv om man driver med metal eller jazz, er festival eller klubb, så har man noe å lære av hverandre. Vi har en ekstrem delingskultur i arrangørbransjen, det er et kollegialt samarbeid selv om man er konkurrenter.

– Men en popkonsert har gjerne andre utfordringer enn en jazz- eller klassisk konsert når det kommer til å trekke publikum for eksempel, på samme måte som en helårsarrangør har andre utfordringer enn en festival?

– Populærmusikken vil alltid ha et større publikumsgrunnlag, men vi jobber blant annet med identitetsutvikling, og det er uavhengig av sjanger. Du må skape deg et publikum, være unik og kunne tilby noe spesielt i forhold til en tilsvarende arrangør.

Vil nytte egne arrangørerfaringer

Ifølge Valum er møtet med offentlige krav en av bransjens store utfordringer, og han lover at NKA skal fortsette å jobbe for å gjøre arrangørenes hverdag enklere blant annet når det kommer til bruk av frivillig arbeidskraft. Kreativitet rundt støtteordninger er et annet aspekt han mener vil bli mer og mer aktuelt fremover.

– Det jeg tar med meg inn i organisasjonen er at jeg som arrangør er vant til å tenke flere bein å stå på økonomisk. Den erfaringen tror jeg vi må spre videre. Vi ser at sponsorer er mindre opptatt av logoprofilering, og mer av tilstedeværelse og aktivisering av sponsoratet sitt – enten i form av en opplevelse, eller at en sponsor kan sponse en aktivitet som gjør at arrangøren har råd til å hente inn et annet prisnivå på artister. At sponsorer kan bruke arrangementene som en arena for ansattaktiviteter og skape en positiv assosiasjon tilbake tror jeg også mange festivaler og spillesteder kan bli enda flinkere på – invitere sponsorer inn og opprette et eierskap.

– Hvordan vil NKAs medlemmer merke at de nå har fått en ny daglig leder?

Valum tenker seg litt om.

– Jeg tror de vil merke at jeg er veldig engasjert i denne jobben, og vil jobbe for at vi blir en enda sterkere organisasjon, mer synlig og med en enda tydelige rolle.

Yrkesskadet

Den ferske lederen er opptatt av musikk og har hørt i stykker noen kassetter gjennom årene, men tiden som arrangør har satt sine preg. Fokus er ikke lenger hovedsakelig på musikken som fremføres, men mer på hvordan gjerdet er plassert foran scenen og antall sikkerhetsvakter.

– Vi blir yrkesskadet. Det er veldig få arrangører jeg vet om som kan gå på konsert å nyte det.

– Vi blir yrkesskadet. Det er veldig få arrangører jeg vet om som kan gå på konsert å nyte det.

Den store opplevelsen kommer derimot når han snur ryggen til scenen.

– Det flotteste øyeblikket jeg vet på konsert er når jeg ser alle de glade menneskene som står og opplever et øyeblikk. Det er den fineste måten å oppleve musikk på. Musikk er best levende.

– Det er vel etter hvert også én av få arenaer hvor artister tjener penger?

– Det kan godt ha noe med økonomi å gjøre, men folk har tilgang på musikk som aldri før. Man kunne tro at når folk har tilgang til all verdens musikk ved å klikke på YouTube og strømmetjenester så trenger man ikke oppsøke konserter hvis det var tilgangen som var det viktige. Men vi ser at konsumet av konserter øker. Det er ikke artistene som skaper etterspørsel, det er publikum. Man blir vant til å gå på konsert og da skapes et behov.

Valum har pratet ivrig med få pustepauser i løpet av timen som har gått fra han forfattet e-posten inne på kontoret til han satte seg ned ved bordet i fellesarealet til NKAs kontorer i Trondheimsveien. Han er tydelig oppglødd over sitt nye oppdrag.

– Klarer du logge av?

– Jada. Husk at nå er jeg nyforelsket i jobben min, det er lett å la seg rive med når man får jobbe med hobbyen sin. Jeg føler meg som en arrangør i magen og i hodet, men jeg jobber jo som en vanlig arbeidstaker. Vi jobber for å profesjonalisere arrangørbransjen, da må vi være profesjonelle vi også.