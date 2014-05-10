Navneendring for Norsk Rockforbund

Norsk Rockforbund (NRF) skifter navn til Norske konsertarrangører. – Vi har endelig et navn som speiler det vi faktisk jobber med og for, sier Gry Bråtømyr, fungerende daglig leder i organisasjonen.

Vedtaket ble fattet på NRFs landsmøte 10. mai 2014. Ifølge Bråtømyr har endringen ligget i kortene lenge, og av 107 delegater stemte kun to imot forslaget.

– Det gikk gjennom så det knaste. Salen var samstemt, og det viser at dette var et behov, forteller hun.

– Hva betyr navnebyttet i praksis?

– Vi har endelig et navn som speiler det vi faktisk jobber med og for, nemlig Norske konsertarrangører. Dette vil gjøre det enklere for omverdenen å forstå hvem vi er. Vi tydeliggjør vår rolle som et talerør for livesegmentet, og det opplagte valg og riktige sted å henvende seg for norske helårsarrangører og festivaler.

I 2014 har Norsk Rockforbund 281 medlemmer bestående av festivaler, spillesteder, blues- og rockeklubber, studentsamfunn og rockeverksteder. Blant disse finner man alt fra Parkteatret Scene og Vinjerock til Kongsberg Jazzfestival og Oslo World Music Festival, og medlemslisten reflekterer dermed en større sjangervariasjon enn det organisasjonens gamle navn skulle tilsi.

– Vi har i dag medlemmer som representerer flere sjangre. Nå kan alle medlemmer føle seg like hjemme, sier Bråtømyr.

Sjangerfri organisasjon

Ifølge Torbjørn Heitmann Valum, styreleder i NRF, er en navneendring på høy tid.

– Norsk Rockforbund har siden etableringen i 1982 vært i stadig utvikling og er i dag en nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon for landets konsertarrangører. De siste 15 årene har vi blitt en rendyrket interesseorganisasjon for konsertarrangører. Det gamle navnet gjenspeilet ikke aktiviteten vår.

Valum forteller at det har vært forvirring knyttet til det gamle navnet, og at de overfor aktører, presse og byråkrati stadig har måttet forklare at de ikke driver eksklusivt med rock.

– Vi får telefoner fra artister som vil starte band, fra journalister som spør om vi kan hjelpe dem med topp 10-kåringer over beste rockeplater. Det kan ikke vi hjelpe med, men arrangørene våre kan det, sier styrelederen.

– For å tydeliggjøre vår identitet og posisjon var et navneskifte på høy tid. Norske konsertarrangører er et navn som vil gjøre det enklere å kommunisere både internt og eksternt, sier Valum.

Samme utfordringer uansett sjanger

Ifølge Bråtømyr står konsertarrangører overfor de samme utfordringene uansett sjanger.

– Alle må booke et program, markedsføre, trekke publikum, avvikle best mulig, ivareta sikkerhet, ivareta økonomi, søke støtte, rapportere, håndtere samarbeidspartnere og så videre. Sjanger forandrer ikke dette. Som et fellesskap av norske konsertarrangører søker vi å styrke kompetansen i hele bransjen ved at vi lærer av hverandre og sammen løfter kvaliteten i arrangørleddet, sier hun.

Bråtøymyr forteller at Norske konsertarrangører vil jobbe for en jevnere fordeling av midler til konsertarrangører uavhengig av sjangertilhørighet.

– Alle musikksjangre er like viktige og dette bør gjenspeiles i alle tilskuddsordninger. Vi mener også at det er behov for ordninger som gir større tilskudd over flere år, og som stiller krav til profesjonalitet, visjon og kunstnerisk program, og målsetning. Dette vil gi mange flinke konsertarrangører nødvendig fleksibilitet og forutsigbarhet.

– Hva er de viktigste sakene for Norske konsertarrangører fremover?

– På søndag 11. mai behandler medlemmene arrangørpolitisk plattform for organisasjonen, og et handlingsprogram med arrangørfaglige satsningsområder. Disse satsingsområdene vil være styrende for vår aktivitet de neste fire årene, og vi ser frem til å ta fatt på oppgavene vi får fra våre medlemmer, sier Bråtømyr.

Navneedringen fra Norsk Rockforbund til Norske konsertarrangører trer i kraft fra 10. mai 2014, med en overgangsperiode hvor begge navn brukes inntil all formalia er på plass. Norsk Rockforbunds landsmøte 2014 avholdes 9. – 11. mai i Asker.