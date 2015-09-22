Torbjørn Heitmann Valum blir ny daglig leder i Norske Konsertarrangører

Han tiltrer 1. oktober og tar over etter Line Endresen Normann som har ledet organisasjonen siden 2009

Torbjørn Heitmann Valum forlater stillingen som produsent og markedsansvarlig i Kongsberg Jazzfestival, og begynner i oktober som daglig leder i Norske konsertarrangører (NKA).

Valum er opprinnelig fra Tromsø og har vært en aktiv konsertarrangør siden 1999, blant annet på Det Norske Studentersamfund, Norwegian Wood og BLÅ. Han har i tillegg bred organisatorisk erfaring fra blant annet Elevorganisasjonen, Norsk Journalistlag og LNU. Siden 2010 har han vært styreleder for NKA.

– Jeg er utrolig stolt av å få denne muligheten til å lede Norske Konsertarrangører fremover, nå som organisasjonen er i ferd med å etablere seg som et felles talerør for hele arrangørbransjen. Som mangeårig arrangør kjenner jeg feltet svært godt, og gleder meg virkelig til å få jobbe for å skape en enda bedre hverdag for norske konsertarrangører, sier påtroppende daglig leder, Torbjørn Heitmann Valum i en pressemelding.

Norske Konsertarrangører (NKA) byttet navn fra Norsk Rockforbund i 2014 og organiserer i dag rundt 100 festivaler og 200 helårsarrangører. Organisasjonen er konsertarrangørenes faglige interesseorganisasjon og arbeider for at disse skal ha gode rammebetingelser for sin drift.

Nåværende leder Line Endresen Normann går over i stillingen som bransjedirektør for kultur & reiseliv i Hovedorganisasjonen Virke 1. oktober.