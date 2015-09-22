Bransjen

Torbjørn Heitmann Valum blir ny daglig leder i Norske Konsertarrangører

Publisert
22.09.2015
Skrevet av
- Red.

Han tiltrer 1. oktober og tar over etter Line Endresen Normann som har ledet organisasjonen siden 2009

Torbjørn Heitmann Valum forlater stillingen som produsent og markedsansvarlig i Kongsberg Jazzfestival, og begynner i oktober som daglig leder i Norske konsertarrangører (NKA).

Valum er opprinnelig fra Tromsø og har vært en aktiv konsertarrangør siden 1999, blant annet på Det Norske Studentersamfund, Norwegian Wood og BLÅ. Han har i tillegg bred organisatorisk erfaring fra blant annet Elevorganisasjonen, Norsk Journalistlag og LNU. Siden 2010 har han vært styreleder for NKA.

– Jeg er utrolig stolt av å få denne muligheten til å lede Norske Konsertarrangører fremover, nå som organisasjonen er i ferd med å etablere seg som et felles talerør for hele arrangørbransjen. Som mangeårig arrangør kjenner jeg feltet svært godt, og gleder meg virkelig til å få jobbe for å skape en enda bedre hverdag for norske konsertarrangører, sier påtroppende daglig leder, Torbjørn Heitmann Valum i en pressemelding.

Norske Konsertarrangører (NKA) byttet navn fra Norsk Rockforbund i 2014 og organiserer i dag rundt 100 festivaler og 200 helårsarrangører. Organisasjonen er konsertarrangørenes faglige interesseorganisasjon og arbeider for at disse skal ha gode rammebetingelser for sin drift.

Nåværende leder Line Endresen Normann går over i stillingen som bransjedirektør for kultur & reiseliv i Hovedorganisasjonen Virke 1. oktober.

Line Endresen NormannNKANorske KonsertarrangørerTorbjørn Heitmann Valum

Line Endresen Normann

God nok festivalsikkerhet?

Tre pågående internasjonale rettsaker mot musikkfestivaler etter ulykker aktualiserer spørsmål om sikkerhet ved norske festivaler.

Landsmøtet Norsk Rockforbund

Navneendring for Norsk Rockforbund

Norsk Rockforbund (NRF) skifter navn til Norske konsertarrangører. – Vi har endelig et navn som speiler det vi faktisk jobber...

Miljø på Vinjerock

– Mykje å vinne på miljøprofil

Å tenke miljøvenleg er ikkje berre bra for klimaet. Norsk Rockforbund meiner òg at miljøarbeid gjer arrangørar meir attraktive som...

Torbjørn Heitmann Valum

På plass

Med arrangering og organisering som de to store lidenskapene i livet, er Torbjørn Heitmann Valums nye stilling som daglig leder...

Audun Reithaug

– Se på visa i fordelingen!

Visekunsten trenger egne dedikerte festivaler og scener, skriver Audun Reithaug.

Elisabeth Rodrigues er vokalist i gruppa Diasporas, som spiller musikk fra Kapp Verdes diaspora. Gruppa er en av seks som er med i live videoserien Samspill Sessions, presentert her på Ballade i 12 episoder gjennom høsten

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Diasporas – «Lua nha Testemunha»

«Lua nha Testemunha», eller «Månen, mitt vitne», heter den andre låten vi skal høre og se framført av bandet Diasporas...

Carus

Fortsatt apptimist, tross tysk konkurranse

Det store tyske kirkemusikkforlaget Carus prøver seg på kor-app-markedet med øveappen Carus Music. Dirigent Kjetil Aamann liker nykommeren, men hos...