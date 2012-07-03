Vil maksimere inntektene

Kongsberg Jazzfestival tar kontroll over mer av pengestrømmen enn tidligere.

Kongsberg Jazzfestival har en høyere grad av utskiftning i administrasjonsledelsen enn de andre jazzfestivalene. I år er det til og med to personer som leder gjennomføringen av festivalen, etter at tidligere leder Pål Fidjestøl sluttet på nyåret.

Torbjørn Heitman Valum, styreleder i Norsk Rockforbund (NRF), har sittet ved roret i en midlertidig stilling. Han slutter etter endt festival. Da tar Kai Gustavsen, som startet overlappingen 15. juni, over daglig leder-jobben på permanent basis.

— Det har vært en veldig artig jobb. Det er klart at det har vært en bratt læringskurve, men det har vært en ryddig festival å hoppe inn, sier Valum.

Tar inntektene selv

Valum har tatt med seg erfaringer fra NRF og festivaler i Oslo han har jobbet med tidligere. Det har medført en dreining mot å gjøre Kongsbergjazzen til en festival i mer klassisk forstand. Det vil merkes på hovedarenaen Tubaloon på Kirketorget, der artister som Flaming Lips, Getatchew Mekuria & The Ex, Tinariwen, Dee Dee Bridgewater, Datarock og Timbuktu er programmert.

— Vi har tatt over driften selv, og utvidet kapasiteten for å gjøre det til et fullskala festivalområde. Tidligere har driften vært satt ut til andre, men vi er tjent med å ha mest mulig inhouse. Det gjelder alle aktivitetene våre: Det bedre at vi tar inntektene selv og lærer å drive egen bar, i stedet for at andre gjør det, sier Valum.

Serveringen utgjør en vesentlig del av finansieringen av festivalen, mener Gustavsen.

— For festivaler er det tre hovedinntektskilder; billetter, sponsorater/tilskudd og salg av mat og drikke. Det er viktig å maksimere mest mulig på alle tre felt, sier han.

Festival framfor enkeltkonserter

Åpningstidene blir forlenget, og det blir et mattorg med sitteplasser på Kirketorget. Slik kan publikum være på området hele tiden.

— Vi håper at folk vil føle mer at de er på festival enn at de er på en samling enkeltkonserter, sier Valum.

I tillegg kommer det en endring i billettsystemet.

— Vi har i år forsterket festivalpassene, våre fordi vi håper at folk kan få med seg konserter de ellers ikke ville sett. Med festivalpass er terskelen for å utforske nye ting lavere enn ved kjøp av enkeltbilletter.

— Vi har et variert program, og vi har en sterk og tung profil innen det nyskapende og avantgardejazzen. Vi vil at folk skal oppleve det, og vi vil gjerne trekke det gjengse Kongsbergfolket til de mørke klubbene, sier Valum.

Sterkt engasjement

Gustavsen har bakgrunn som kultursjef i Hole kommune, og har tidligere vært ansatt som markedssjef ved Drammens Teater. Når overgangsfasen er over og daglig leder-ansvaret faller på hans skuldre, ønsker han å lage en festival for byens befolkning som skal få «betydning for oss selv og for musikkelskere i hele landet».

— Jeg tror det er vanskelig å ikke sette preg på en festival når man er med å ta avgjørelser. Samtidig har vi en sterk organisasjon, et sterkt styre, og veldig engasjerte frivillige og gruppeledere som vet hvordan de vil ha det. Jeg kommer ikke hit for å lage en ny festival. Jeg tar med det jeg har i min sekk og blander det med det engasjementet som er her, sier Gustavsen.

Kongsberg Jazzfestival foregår fra 4. til 7. juli. Fullt program finnes på festivalens hjemmesider.