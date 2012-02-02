Jazz

Ny leder for Kongsberg Jazz

02.02.2012
- Red.

Kai Gustavsen er tidligere kultursjef i Hole kommune.

Kai Gustavsen er ansatt som ny daglig leder i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival. Gustavsen tiltrer i stillingen 15. juni 2012.

Gustavsen har erfaring fra offentlig, halvoffentlig og privat finansiert kulturliv. Han kommer direkte fra stillingen som kultursjef i Hole kommune, og har tidligere blant annet vært ansatt som markedssjef ved Drammens Teater.

Gustavsens viktigste oppgaver som daglig leder i Kongsberg Jazzfestival vil, i følge en pressemelding fra festivalen, være «å videreutvikle festivalen med basis i vår profil som en nytenkende og grensesprengende festival, samt å gjennomføre flyttingen av festivalens tyngdepunkt til vestsida. Videreutviklingen av folkefesten på og rundt Kirketorget vil stå sentralt i denne prosessen.»

Kai Gustavsen er, og vil fortsatt være, medeier i Bragernes Konsert AS, som blant annet står ansvarlig for konsertene under Drammen Elvefestival. Gustavsen vil ikke lenger ha operative oppgaver i Bragernes Konsert, og styret i Kongsberg Jazzfestival ser i følge pressemeldingen ingen problemer med at han fortsetter som styremedlem og deleier i selskapet.

Relaterte saker

Shibusa Shirazu Orchestra, Molde jazzfestival

Samme knutene som før

Moldejazzen og Olavsfestdagene fikk begge beholde knutepunktstatusen.

Arve Henriksen

Arve Henriksen prisvinner

Mottar 300 000 kroner som vinner av Kongsberg Jazzfestivals musikerpris.

Sjur H. Færøvig, seksjonssjef musikk i Norsk kulturråd

En avgrenset vurdering

INNLEGG: En kan gjerne kritisere Kulturrådets vurdering av Moldejazzen. Men husk at det er en avgrenset vurdering, skriver Kulturrådets seksjonssjef...

Kenneth Kapstad

– Man må spille som man er

Trommenerden Kenneth Kapstad kunne gjerne øve 12 timer om dagen.

Hvordan erobre radio?

Dansk bok gir små band innsidetips.

Kai Gustavsen, Torbjørn Heitmann Valum

Vil maksimere inntektene

Kongsberg Jazzfestival tar kontroll over mer av pengestrømmen enn tidligere.

Flere saker

Oslo Filharmonien i

– Kritikken er litt vrang

Mener Morgenbladets kulturredaktør om Erling Guldbrandsens kritikk av bruk av journalister i ”Kår en klassiker”. Han viser til at det...

Heroin Chic, folkeopera. Fra urpremieren i Romania.

«Heroin Chic» som norsk folkeopera

Operaen ble hyllet under verdenspremieren i Romania. Nå arrangerer komponist Solveig Sørbø spleis for å dekke norsk produksjon.

Trond Kverno

– Kirkemusikk er å være sammen om noe

– Musikk og liturgi er to alen av samme stykke. Begge setter deg inn i en tidsopplevelse som åpner for...