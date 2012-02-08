Bransjen

Hvordan erobre radio?

08.02.2012
- Red.

Dansk bok gir små band innsidetips.

Boken Get Played on Radios er en selvhjelpsbok for indieband som vil få rotasjon på radio.

Boken oppfordrer små band til selv å lære seg hva som skal til for å få livsviktig radiospilling, i stedet for å gjøre seg avhengig av et plateselskap.

Get Played on Radios forfekter at radio fremdeles er viktigere enn sosiale medier når det kommer til å bygge oppmerksomhet, og gir råd til alt fra hvordan navngi musikkfiler til hvordan man organiserer et framstøt overfor radiomarkedet. Den tar utgangspunkt i de nordamerikanske og europeiske radiomarkedene og er foruten forfatternes egne erfaringer basert på intervjuer med internasjonale radiofolk som jobber med musikk i radio.

Boken kommer som e-bok 20 februar, og 20 mars som fysisk bok. Den kan kjøpes på beathouse.co.uk

