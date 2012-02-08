Hvordan erobre radio?
Dansk bok gir små band innsidetips.
Boken Get Played on Radios er en selvhjelpsbok for indieband som vil få rotasjon på radio.
Boken oppfordrer små band til selv å lære seg hva som skal til for å få livsviktig radiospilling, i stedet for å gjøre seg avhengig av et plateselskap.
Get Played on Radios forfekter at radio fremdeles er viktigere enn sosiale medier når det kommer til å bygge oppmerksomhet, og gir råd til alt fra hvordan navngi musikkfiler til hvordan man organiserer et framstøt overfor radiomarkedet. Den tar utgangspunkt i de nordamerikanske og europeiske radiomarkedene og er foruten forfatternes egne erfaringer basert på intervjuer med internasjonale radiofolk som jobber med musikk i radio.
Boken kommer som e-bok 20 februar, og 20 mars som fysisk bok. Den kan kjøpes på beathouse.co.uk