Styremedlem i rockforbundet?

NRFs valgkomite ønsker forslag til styremedlemmer

På sine hjemmesider oppfordrer Norsk Rockforbund sine medlemmer til å sende inn forslag til nytt styre.

Det er ikke et krav at man må være medlem eller tilknyttet en klubb eller festival for å stille til valg.

Valgkomiteen i Norsk Rockforbund vil vurdere styrekandidatene etter kriteriene kompetanse, geografisk spredning, kjønnsmessig balanse og at styret som helhet skal gjenspeile medlemsmassen.

Forslagene må være NRF i hende innen 26. mars. Styret skal velges på landsmøtet 27. – 29. april i Oslo.