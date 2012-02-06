Styremedlem i rockforbundet?
NRFs valgkomite ønsker forslag til styremedlemmer
På sine hjemmesider oppfordrer Norsk Rockforbund sine medlemmer til å sende inn forslag til nytt styre.
Det er ikke et krav at man må være medlem eller tilknyttet en klubb eller festival for å stille til valg.
Valgkomiteen i Norsk Rockforbund vil vurdere styrekandidatene etter kriteriene kompetanse, geografisk spredning, kjønnsmessig balanse og at styret som helhet skal gjenspeile medlemsmassen.
Forslagene må være NRF i hende innen 26. mars. Styret skal velges på landsmøtet 27. – 29. april i Oslo.