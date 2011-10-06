Økning som ønsket

06.10.2011
Carl Kristian Johansen, Espen A. Eik

Arrangørstøtten økes og åpnes for flere søkere.

En økning av arrangørstøtteordningen i Norsk kulturråd var sterkt ønsket av Samstemt!-organisasjonene. Den foreslåtte økningen på 4,7 millioner blir derfor godt mottatt.

— Dette er positivt og gir gode signaler til konsertarrangører landet rundt om at Kulturdepartementet ønsker mer aktivitet og bedre rammevilkår for helårsarrangørene, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Tore Flesjø i en pressemelding.

Også Norsk Rockforbund (NRF) er fornøyd med at statsbudsjettet for 2012 legger opp til en styrking av både arrangørstøtte- og musikerordningen.

— Det er klart at vi må være fornøyd i dag, når vi ser hvor stramt budsjettet er over hele linja, uttaler Lars Tefre Baade, fungerende daglig leder i NRF.

Dobling er mulig
Med økningen for 2012 ser det ut til kulturministerens mål om en dobling innen 2013 er innen rekkevidde.

— Det er viktig at det satses på sjangernøytrale ordninger. Nå håper vi at enda flere flotte arrangører vil få gleden av disse midlene. Det er tøft å være helårsarrangør, ikke minst i distriktene, disse midlene vil kunne være tungen på vektskålen for mange aktører, sier Baade.

— Det er positivt at det nå blir et enda sterkere fokus på arrangørene over hele landet og spredningen av konsertene. At ordningen nå åpner opp for støtte også til enkeltkonserter er svært positivt for mange arrangører på folkemusikkfeltet. Slik det har vært til nå har flere folkemusikkarrangører falt utenfor ordningen, blant annet grunnet høye krav om arrangementsfrekvens, sier daglig leder i FolkOrg, Linda Dyrnes i en pressemelding.

Også leder i GramArt, Elin Aamodt, er glad for økningen i arrangørstøtten.
— For Samstemt! sin del er dette en seier. Vi har vunnet frem med mange av våre kampsaker: Vi har kjempet for arrangørordningen, musikerordningen og innkjøpsordningen, så vi har fått ganske mye gjennom.

Utvides
Flesjø i Jazzforum sier at selv om det er positivt med de nye millionene, så er ikke den reelle økningen så stor som den kan virke. Arrangørordningen åpnes nå også for tilskudd til enkeltkonserter og mindre festival-arrangementer, og søknadsmassen vil øke tilsvarende, påpeker han.

Baade i NRF velger å se på utvidelsen som noe positivt.

— Vi tenker at støtteordningen dermed åpnes for flere av våre medlemmer, ikke minst ungdomsarrangørene og de som tidligere har falt mellom arrangørstøtten og festivalstøtten.

PolitikkStøtteordninger

Relaterte saker

Magnar Bergo

– Budsjettets store skuffelse

Festivaler og konsertarrangører er blant dem som ikke får den forventede hjelpen i momskompensasjonsordningen.

Stavanger Symfoniorkester

Ingen sure toner

De store orkestrene får en økning på totalt 33,2 millioner kroner i 2012-budsjettet. Det er de rimelig fornøyde med.

Skuffelse i Namsos

Rock City kan ende opp uten økt støtte.

Operaen i Bjørvika

Ba om 52 millioner, fikk 20,4

– Det er jeg strålende fornøyd med, sier operadirektør Tom Remlov.

Oslo World Music Festival logo

Skilles fra Rikskonsertene

Oslo World Music Festival skilles ut fra Rikskonsertene fra 1. januar 2012.

Musikk i skyene

Ingen nasjonal strømmeplan

Innkjøpsordningen for CDer forsvinner. Det er ingen plan om en nasjonal strømmetjeneste via bibliotekene, ifølge statssekretær Lubna Jaffery.

