Økning som ønsket

Arrangørstøtten økes og åpnes for flere søkere.

En økning av arrangørstøtteordningen i Norsk kulturråd var sterkt ønsket av Samstemt!-organisasjonene. Den foreslåtte økningen på 4,7 millioner blir derfor godt mottatt.

— Dette er positivt og gir gode signaler til konsertarrangører landet rundt om at Kulturdepartementet ønsker mer aktivitet og bedre rammevilkår for helårsarrangørene, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Tore Flesjø i en pressemelding.

Også Norsk Rockforbund (NRF) er fornøyd med at statsbudsjettet for 2012 legger opp til en styrking av både arrangørstøtte- og musikerordningen.

— Det er klart at vi må være fornøyd i dag, når vi ser hvor stramt budsjettet er over hele linja, uttaler Lars Tefre Baade, fungerende daglig leder i NRF.

Dobling er mulig

Med økningen for 2012 ser det ut til kulturministerens mål om en dobling innen 2013 er innen rekkevidde.

— Det er viktig at det satses på sjangernøytrale ordninger. Nå håper vi at enda flere flotte arrangører vil få gleden av disse midlene. Det er tøft å være helårsarrangør, ikke minst i distriktene, disse midlene vil kunne være tungen på vektskålen for mange aktører, sier Baade.

— Det er positivt at det nå blir et enda sterkere fokus på arrangørene over hele landet og spredningen av konsertene. At ordningen nå åpner opp for støtte også til enkeltkonserter er svært positivt for mange arrangører på folkemusikkfeltet. Slik det har vært til nå har flere folkemusikkarrangører falt utenfor ordningen, blant annet grunnet høye krav om arrangementsfrekvens, sier daglig leder i FolkOrg, Linda Dyrnes i en pressemelding.

Også leder i GramArt, Elin Aamodt, er glad for økningen i arrangørstøtten.

— For Samstemt! sin del er dette en seier. Vi har vunnet frem med mange av våre kampsaker: Vi har kjempet for arrangørordningen, musikerordningen og innkjøpsordningen, så vi har fått ganske mye gjennom.

Utvides

Flesjø i Jazzforum sier at selv om det er positivt med de nye millionene, så er ikke den reelle økningen så stor som den kan virke. Arrangørordningen åpnes nå også for tilskudd til enkeltkonserter og mindre festival-arrangementer, og søknadsmassen vil øke tilsvarende, påpeker han.

Baade i NRF velger å se på utvidelsen som noe positivt.

— Vi tenker at støtteordningen dermed åpnes for flere av våre medlemmer, ikke minst ungdomsarrangørene og de som tidligere har falt mellom arrangørstøtten og festivalstøtten.