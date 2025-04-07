Plateklare Von August temmer maskinene

Opp fra kjellerstua og ut av nordlandsbyen. Bli kjent med en trio med folkesang bak seg og synther i frihet, klare med sin andre plate.

En rekke singler kom mens snøen smelta: Singlene «Ingenting» og «I all stillhet» er som skogstjern av ambivalens, som pust i en maskinell verden. Før helga kom nok en singel, «Si hva du vil», og bereder Von August sitt kommende album.

Mellom spillejobber åpner de linjene til redaksjonen, denne ettermiddagen ved to av dem: Klara Lucie Østrem Ossum og Live Haugejorden Schau.

– Vi låner kjellerstua til mamma og pappa. For å øve.

To hunder vimser rundt i Klaras families hus, de har sol inn vinduet. Hun er den som drar inn egne korerfaringer når de bygger vokal-veggene i trioens musikk. Klaras forhold til folkesang ligger dessuten også som premiss i Von Augusts nykomposisjoner.

– I Oslo kammerkor driver vi litt med en slags improvisasjon over folkemusikk, som bidrar til ideer og måter å jobbe med Von August også. Så man klarer alltid å finne de broene, da, forteller Klara Lucie Østrem Ossum.

Bodø–Bærum–tur retur

Tredjemann, Simon Nenseter Nome, bor i Bodø, der også trioen gjerne søker tilflukt når de skal jobbe sammen.

– Siden vi bor spredt, overnatter vi gjerne samtidig med at vi øver. Vi liker godt å kunne dykke inn i lengre strekk med musikken.

Så musikken lyder, om ikke av ei kjellerstue i Bærum, kanskje av vinden gjennom Bodø. Eller helst at den er laget steder der de liker å fokusere for fullt:

– Jeg tror nok at den nye plata kan ha litt preg av dén tilværelsen i Bodø. Selv om mye av materialet er delvis utviklet fra før, blir nok helheten preget av å komme vekk til et sted der det er litt stillstand, på en måte. Vi pakker oss godt inn, går til studio og blir der hele dagen og utover kvelden.

Lag på lag hører du også i musikken deres. Dagens duo i intervjuet, Live og Klara, møttes først i sang, og i studio har Simon holdt mest i produsentspakene. Men nå flyter oppgavene mer over i hverandre, de lærer av hverandre: Vokalistene/tekstforfatterne blir enda mer synthspillere/produsenter, og omvendt.

Med nyårets konserter har Live dessuten brukt mer og mer tid på å utforske maskinenes plass i musikken.

– Jeg dykker inn i hvordan prosessere ting elektronisk live. Jeg har gått på Live Electronics nettopp, på Musikkhøgskolen. For å utvikle meg litt mer musikalsk, og er i en veldig eksperimenterende fase. Det er min vei nå.

– Du er i din Bowie-Berlin-periode ..?

– Hehehe! Absolutt. Det kan du sitere meg på.

Som på låta «I all stillhet» har de gått løs på den lyriske vokalen med breiale effekter som autotune og formantskift. Musikken, gjerne komponert som faste spor i et program, kan de nå i større grad spille live. Så sporene, i alle fall når de er tre på scenen, avviker oftere fra et satt mønster i takt og oppbygging.

– Det gjør jo at vi til en viss grad blir litt friere til å eksperimentere live også når vi faktisk spiller det, forklarer Live.

– Nå da vi har spilt tre stykker uten at alle har mac på scenen, men erstatter det med instrumenter, spiller vi programfritt, kan man kalle det.

Siden man da spiller musikk som stammer fra komposisjon i et program, men spiller uten portal inn til maskina [DAWless, for dem som snakker musikersk. Her er en blogg på engelsk dedikert til prinsippet].

– Man tar alle synther og lyder ut fra macen og inn i instrumentet, beskriver Live.

– Det er befriende og gøy.

Har ventet lenge på

at impulsene skal gjøre det for meg

Og nå gjorde de det

Og det var for sent …

– «I all stillhet»

Siden sang gir mye av egenarten hos dem, og de synger på norsk, kan man bli sittende og dvele ved de handlende personene i tekstene. Eller snarere: de handler gjerne ikke, eller gjør det altfor seint.

– Det handler vel om generelle forhold, ikke nødvendigvis romantiske relasjoner. Vi har nok hvert vårt forskjellige forhold til til en tekst som «I all stillhet», beskriver Klara.

Noen ganger handler sangene om ambivalens, at jeg-et allikevel ønsker at noe omfattende skal skje. På debutalbumet finner vi en sang som gjentar at det skjedde, bare skjedde … Andre steder ligger usikkerhet over livet og dets mening dryppende mellom ordene.

– Vi bruker jo skriving veldig som et utløp for tanker og følelser. Så jeg tror … Mange av tekstene våre er produkt av å ha levd 20- og nesten 30-åra, sier Klara.

– Så da må det nødvendigvis forandre seg underveis, også. Hva de sangene er for oss.

Et musikalsk hjem

De møttes på musikkvitenskap på Universitetet i Oslo i 2018, og etter et par år begikk de plata Blåøyd.

– Musikalske visjoner og smaker grodde litt sammen. Vi klarte å ta med oss hver våre ting inn i musikken. Det har gjort at vi føler oss ganske hjemme i dette prosjektet, alle tre, og noe vi har lyst til å satse på, alle sammen, beskriver Live.

– Og også at vi er såpass trygge i det, sammen. Nå som vi har jobba sammen såpass lenge, så er vi ærlige med hverandre og tør å vise hverandre ting, mener hun.

– Nødvendig for å lage noe bra?

– Ja! Enig, Klara?

– Ja! Absolutt!

Når plate nummer to kommer går alle nordmenn og håper at starten av mai, det betyr varme og soltimer. Men de kommer på noe om lyden av den, som speiler studiodagene i Bodø:

– Snøfonner .., starter Klara, mens Live avslutter for henne;

– Og mørke. Men også kontrasten: At det er blikkstille. Vi har gått de to kilometerne til studio i masse vind, og så inn i studio der det er helt blikkstille.

Samme hvor du går slippes andre mai, med slippfester både i Oslo og i Bodø.