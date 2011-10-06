Politikk & debatt

Skuffelse i Namsos

Publisert
06.10.2011
Skrevet av
- Red.

Rock City kan ende opp uten økt støtte.

Rock City søkte om 6.180 millioner kroner i driftsstøtte i neste års statsbudsjett. Den varslede driftsstøtten er på 3.839 millioner. Samlet hadde Rock City forventet økt driftstøtte på 4,2 millioner kroner fra stat, fylke og kommune. Hvis fylkeskommune og kommune følger opp i tråd med statens økning, slik det er tradisjon for, ender Rock City i praksis opp uten økt støtte neste år, heter det i en pressemelding på ressursenterets egne sider.

Daglig leder Svein H. Karlsen vil i neste uke møte kulturkomiteen for å forklare konsekvensene det foreslåtte statsbudsjettet får for Rock City.

– Jeg har fortsatt tro på at regjeringen følger opp med nødvendige midler, for å drifte det nasjonale ressurssenteret i tråd med Stortingets bestilling fra 2005. Uten økt driftsstøtte vil ikke det være mulig, sier Karlsen i pressemeldingen.

