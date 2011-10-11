Må omprioritere

Rock City i Namsos kan måtte åpne i redusert utgave.

Rock City i Namsos er en todelt bedrift: En del skal være norsk ressurssenter for pop og rock, den andre skal være et opplevelsessenter for trønderrock. Sistnevnte skal åpne 11. november.

Etter at statsbudsjettet ikke svarte til Rock Citys forventninger om en oppskalering av støtte i overgangen mellom etablering og drift, kan Opplevelsessenteret bli nødt til å kutte i driftsambisjonene for 2012.

Kan miste kompetanse

Onsdag skal Rock City møte storfraksjonen i kulturkomiteen på Stortinget for å legge fram en statusrapport, en måned før dørene etter planen skal åpne.

— Der får vi en anledning til å tydeliggjøre hva den manglende økning kan bety for prosjektet. Ut fra forpostfektninger med enkelte medlemmer i komiteen, har vi ikke skrinlagt muligheten for å få mer penger, men å få endret selve selve budsjettforslaget vil bli vanskelig. Vi kan komme til å måtte endre driftsplaner for 2012, slik at vi tilpasser tilskuddsnivået og jobber mer langsiktig med full støtte fra 2013, sier Svein Karlsen, daglig leder i Rock City.

Hvis budsjettforslaget blir stående, blir konsekvensen at Opplevelsessenteret for trønderrock må prioritere å betale husleie, holde dørene åpne og gjøre tilpasninger i staben.

— Det vil verste fall innebære at vi mister mannskap med betydelig kompetanse. Det synes vi er beklagelig, men med Stortinget som største bidragsyter må vi akseptere budsjettet og drifte deretter, sier Karlsen.

Full gjennomgang

Ressurssenteret, som Karlsen karakteriserer som den tyngste delen av Rock City, jobber blant annet opp mot NAV med et spesialopplegg for personer i aldersgruppen 18 – 25 for å skape nye arbeidsplasser. Det er også med på et utdanningsopplegg med Høgskolen i Nord-Trøndelag. Disse kan også bli skadelidende, mener Karlsen.

— Hvis vi ser at endene ikke møtes må vi ta en totalgjennomgang av driften til ressurssenteret, sier Karlsen.

Kulturdepartementet hadde ikke anledning til å kommentere saken i dag.