30 år med gratiskonserter og én skrøne om Bob Dylan

… og om oslopolitiet. Sjef for Musikkfest mimrer før Oslos Fête de la Musique feirer 30.

Fra bitteliten, kanskje litt uproff, til en kjempedugnad av mange spesialiserte scener: Førstkommende lørdag, i det rareste året 2021, feirer Oslos allsjangerfestival Musikkfest 30 år. Musikk i mange kategorier og nivåer kan oppleves på scener som alle gjør det på hver sin måte.

Musikkfest startet etter at Oslo kommune ble inspirert etter et besøk av Frankrikes daværende kulturminister, Jack Lang, som snakket om Fete de La Musique. Det forteller prosjektleder Øystein Ronander:

– Så engasjerte de Carl Størmer – senere blant annet markedssjef i Norwegian – til å arrangere en norsk versjon som fikk navnet Musikkens Dag. Det startet forsiktig i 1992, og baserte seg mye på scener bak på lastebilplan i de første årene. Så kom OL på Lillehammer og sørget for at det plutselig var plenty scenemateriell tilgjengelig i kjølvannet, skriver han til Ballade, innimellom innspurt før lørdagen.

– Sorry, mister Bob, the concert will go on

– Opp gjennom har det vært flere prosjektledere, men Marius Løddesøl gjorde en solid innsats for å sementere arrangementet rundt årtusenskiftet. Det er mye mer arrangørkompetanse i byen nå enn for 30 år siden, og Musikkfest har vokst fra noen få scener til rundt 50 i et normalt år. Teknisk sett er standarden også gjennomgående høyere nå enn før, selv om det fortsatt er ganske basic og på sparket, i forhold til vanlige festivaler.

– Har du en anekdote å dele?

– Ja, tviler på om den er 100 prosent korrekt men den er for bra til å undersøke for nøye:

På nittitallet holdt Bluesscena til i en sidegate ved Grand Hotell. Tilfeldigvis var Bob Dylan i byen for å holde konsert – tipper det må ha vært Norwegian Wood i 1998? Dylan bodde på hotellet og hadde sikkert jetlag etter reising. Han synes ikke noe om «bråket» fra bluesscena og klaget til resepsjonen. De var selvsagt ikke happy over at hedersgjesten var misfornøyd og saken eskalerte etterhvert til at politiet ble tilkalt. Politiet kom og møtte en mektig irritert Dylan som ville ha en stopp på levenet. Det han selvsagt ikke visste var at bandet som sto på scenen akkurat da var Blues in a Cop, politiets eget bluesband. Sorry, mister Bob, sa politimannen. The concert will go on.

Vanligvis legges Musikkfest tidlig i juni. Ronander trekker fram deres versjon av samarbeid og lavterskel som avgjørende for at den overlever:

– Jeg er ganske sikker på at det skyldes at veldig mange har eierskap til arrangementet. Vi som sitter sentralt koordinerer alt og sørger for at det fremstår helhetlig, men det er egentlig en stor gjeng med lokalarrangører som gjør selve arrangørjobben og som selv får bestemme sitt program og profil. Terskelen er lav for å bli med, så lenge det er utendørs, helst, gratis og på riktig dag så får de være med, men de må gjøre mye av jobben sjøl. Dermed er det en lekegrind med lav fallhøyde en gang i året. Publikum har vokst opp med dagen, og hvem er det som ikke liker noe som er gratis over alt. For artistene, som i stor grad er er på grasrotnivå, er Musikkfest ofte den første sjansen til å spille for et større publikum. God stemning og en kickoff på festivalsesongen – i et normalt år.

– Har du noen tanker om hva sånne «giveaway»-arrangement er avhengige av nå?

– Vi er jo helt avhengige av tilskudd fra Oslo kommune som de har gitt i alle år, men til gjengjeld får byen mye musikk og opplevelser for hver krone. Det mange ikke vet er at mye av kostnadene til teknikk og gjennomføring dekkes av lokalarrangørene, scenene selv, og dekkes enten av velvilje eller av inntjening på drikkesalg. Musikkfest sentralt jobber mest med tillatelser, markedsføring, kommunikasjon, koordinering og veiledning.

– Musikkfest er selvsagt også 100 prosent avhengige av at artister, arrangører og publikum ønsker å delta og ser at de får noe ut av det på hvert sitt vis. Så langt har det fungert bra i 30 år, og vi krysser fingrene for at det fortsetter, beskriver Ronander.

Årets Musikkfest arrangeres på

Brygg / Youngs Oslo / Torshovdalen Aktivitetshus / Botsparken Gamlebyen ved Grønland / Lundenfestivalen/Groruddalsscenen / Lindeberg kulturfestival / Kubaparken / Bluesscena/Tordenskiold Pub Tøyen Torg / Dissimilis / Rock Høyenhall / Festival Uten Navn / FolketGirTilbake (Løkka) / BLÅ / Jaeger Oslo / Riksscenen / Cafe Sør / Revolver / Uhørt / Ingensteds / SALT art & music / Parkteatret / KAFÉ HÆRVERK / MORRADI / Baklengs / Godthåb Bar&Café / Norsk Viseforum / Rock In Oslo Rock & Metal Club / Støyscena / Storgata 26 / Subscene / Dapper