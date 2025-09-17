Hans Ole Rian

Hans Ole Rian er styreleder i Samspill International Music Network, interesseorganisasjon og produksjonshub for utøvere av internasjonal tradisjonsmusikk bosatt i Norge. Rian er også forbundsleder i Creo, Norges største kunstnerorganisasjon. (Foto: Ihne Pedersen)

Samspill klager inn NRKs musikktilbud til Kringkastingsrådet

17.09.2025
Guro Kleveland

Melder bekymring over hvordan NRK vil ivareta samfunnsoppdraget.

Det blåser kraftig rundt NRKs varslede omlegging av musikkdekningen, i redaksjonelle medier som i de sosiale. Her i Ballade har vi publisert innlegg fra både organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner i musikklivet, blant dem Norsk Komponistforening, Ane Carmen Roggen, Terje Ekrene Vik og Håkon Thelin, samt et tilsvar fra musikksjefen i NRK, Mats Borch Bugge, fra forrige uke.

Tirsdag 16. september sendte interesseorganisasjonen Samspill en klage til Kringkastingsrådet, publikums forlengede arm.

I brevet understreker styreleder Hans Ole Rian og daglig leder Siri Kvambe i Samspill International Music Network at NRK har et særlig samfunnsoppdrag som forplikter til å speile hele bredden av musikklivet – også sjangre som klassisk, jazz, tradisjonsmusikk, samtidsmusikk, kor, korps og ensembler. De påpeker også at musikkens mangfold ikke må ofres til fordel for smalere, kommersielt attraktive satsinger.

Det er et samstemt styre i Samspill som sender klagen til Kringkastingsrådet. Etter det Ballade erfarer er det flere aktører i musikkfeltet som vurderer det samme. I Samspills styre sitter blant andre musiker Harpreet Bansal, nestor i musikklivet Jan Lothe Eriksen og direktør for Riksscenen, Ane Carmen Roggen. Styreleder Hans Ole Rian er også forbundsleder i Creo, landets største kunstnerorganisasjon.

Dette er klagen som ble sendt Kringkastingsrådet fra organisasjonen og produksjonshuben Samspill:

Vi ønsker med dette å uttrykke sterk bekymring over NRKs varslede endringer i musikktilbudet. Flere musikkprogrammer på radio forsvinner, konserttilbudet på både radio og TV reduseres, og bredden i musikksjangre og uttrykk trues.

NRK har et særskilt samfunnsoppdrag som allmennkringkaster. Dette innebærer å ivareta både nyskaping og tradisjon, og å formidle hele bredden av musikklivet – også de sjangrene og uttrykkene som ikke løftes fram av kommersielle krefter. Klassisk musikk, jazz, tradisjonsmusikk, samtidsmusikk, kor, korps og ensembler er viktige deler av vår kulturarv og vårt musikalske mangfold. Dersom NRK nedprioriterer disse, svekkes ikke bare musikktilbudet, men også muligheten til å speile hele befolkningen.

NRK forsvarer kuttene med behovet for å tilpasse seg endrede medievaner og satse på kjente merkenavn. Vi anerkjenner viktigheten av satsinger på KORK, MGP, Urørt, NRK P3 og samisk musikk. Men dette er ikke tilstrekkelig for å oppfylle allmennkringkasteroppdraget. Et sterkt og variert musikktilbud krever dedikerte sendeflater, redaksjonelle ressurser og samarbeid med sjangermiljøene.

Konsekvensene av de planlagte endringene er et fattigere musikklandskap i NRKs kanaler, mindre plass til dybde og refleksjon, og en snevrere formidling av musikk som ikke gjenspeiler befolkningens bredde.

Vi ber derfor Kringkastingsrådet om å ta opp denne saken og påpeke overfor NRK at samfunnsoppdraget forplikter til mer enn effektivisering og styrking av kommersielt attraktive formater. Hele musikklandet må ha sin plass i NRKs tilbud.

 

Relaterte saker

– Det er viktig å ha en motstemme som viser at mennesker kan finne stor verdi i ting som ikke kan tallfestes, sier kritiker og forfatter Maren Ørstavik.

Derfor trenger vi musikkjournalistikk – nå mer enn noensinne

Stemmer i bransjen advarer mot en svekket musikkjournalistikk – og minner om hvorfor den er avgjørende for å forstå både...

Håkon Thelin

NRK-debatten: Bygg heller opp enn å rive ned!

INNLEGG: Hvordan, og hvor vet NRK at lytterne av samtidsmusikk har «flyttet seg»? spør musiker og komponist Håkon Thelin, og...

Terje Ekrene Vik

NRK-debatten: – Lytterne undervurderes av dere, NRK

INNLEGG: NRK nærmer seg samme tyngde som de generiske spillelistene Spotify har laget til trening, kaffedrikking eller lesing til passiv...

Mats Borch Bugge

NRK: I harmoni med samtiden 

INNLEGG: Vi vet at interessen for klassisk og samtidsmusikk ikke har forsvunnet. Den har bare flyttet seg. Det er vår...

Ane Carmen Roggen

Ane Carmen Roggen om NRKs musikkformidling: Vi er mange som er bekymret

INNLEGG: Tydeligere, skarpere og mer tilgjengelig, sier NRK at de skal bli. Men vi er mange som er bekymret, skriver...

Flere saker

Utsnitt forsiden på DKS rapporten

Slik ble spillemidlene fordelt i Kulturtanken

DKS-rapporten for 2017 er lagt frem. Men den kan ikke si noe om utviklingen over tid.

Nils Petter Molvær

Nils Petter Molvær: – Dette er ikke noe influensa, dette er blodig alvor

Den verdensberømte trompeteren Nils Petter Molvær er i ferd med å komme seg ut på den riktige sida av det...

Grieghallen Foto Helge Hansen

Oppretter doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen

Programmet starter allerede i høst.