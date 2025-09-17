Samspill klager inn NRKs musikktilbud til Kringkastingsrådet

Melder bekymring over hvordan NRK vil ivareta samfunnsoppdraget.

Det blåser kraftig rundt NRKs varslede omlegging av musikkdekningen, i redaksjonelle medier som i de sosiale. Her i Ballade har vi publisert innlegg fra både organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner i musikklivet, blant dem Norsk Komponistforening, Ane Carmen Roggen, Terje Ekrene Vik og Håkon Thelin, samt et tilsvar fra musikksjefen i NRK, Mats Borch Bugge, fra forrige uke.

Tirsdag 16. september sendte interesseorganisasjonen Samspill en klage til Kringkastingsrådet, publikums forlengede arm.

I brevet understreker styreleder Hans Ole Rian og daglig leder Siri Kvambe i Samspill International Music Network at NRK har et særlig samfunnsoppdrag som forplikter til å speile hele bredden av musikklivet – også sjangre som klassisk, jazz, tradisjonsmusikk, samtidsmusikk, kor, korps og ensembler. De påpeker også at musikkens mangfold ikke må ofres til fordel for smalere, kommersielt attraktive satsinger. Det er et samstemt styre i Samspill som sender klagen til Kringkastingsrådet. Etter det Ballade erfarer er det flere aktører i musikkfeltet som vurderer det samme. I Samspills styre sitter blant andre musiker Harpreet Bansal, nestor i musikklivet Jan Lothe Eriksen og direktør for Riksscenen, Ane Carmen Roggen. Styreleder Hans Ole Rian er også forbundsleder i Creo, landets største kunstnerorganisasjon.

Dette er klagen som ble sendt Kringkastingsrådet fra organisasjonen og produksjonshuben Samspill:

Vi ønsker med dette å uttrykke sterk bekymring over NRKs varslede endringer i musikktilbudet. Flere musikkprogrammer på radio forsvinner, konserttilbudet på både radio og TV reduseres, og bredden i musikksjangre og uttrykk trues.

NRK har et særskilt samfunnsoppdrag som allmennkringkaster. Dette innebærer å ivareta både nyskaping og tradisjon, og å formidle hele bredden av musikklivet – også de sjangrene og uttrykkene som ikke løftes fram av kommersielle krefter. Klassisk musikk, jazz, tradisjonsmusikk, samtidsmusikk, kor, korps og ensembler er viktige deler av vår kulturarv og vårt musikalske mangfold. Dersom NRK nedprioriterer disse, svekkes ikke bare musikktilbudet, men også muligheten til å speile hele befolkningen.

NRK forsvarer kuttene med behovet for å tilpasse seg endrede medievaner og satse på kjente merkenavn. Vi anerkjenner viktigheten av satsinger på KORK, MGP, Urørt, NRK P3 og samisk musikk. Men dette er ikke tilstrekkelig for å oppfylle allmennkringkasteroppdraget. Et sterkt og variert musikktilbud krever dedikerte sendeflater, redaksjonelle ressurser og samarbeid med sjangermiljøene.

Konsekvensene av de planlagte endringene er et fattigere musikklandskap i NRKs kanaler, mindre plass til dybde og refleksjon, og en snevrere formidling av musikk som ikke gjenspeiler befolkningens bredde.

Vi ber derfor Kringkastingsrådet om å ta opp denne saken og påpeke overfor NRK at samfunnsoppdraget forplikter til mer enn effektivisering og styrking av kommersielt attraktive formater. Hele musikklandet må ha sin plass i NRKs tilbud.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.