Mats Borch Bugge

Mats Borch Bugge er musikksjef i NRK. Her svarer han på kritikk fra Norsk Komponistforening om de forestående endringene i NRKs musikkformidling.(Foto: Julia Marie Naglestad/NRK)

InnleggMusikkjournalistikk

NRK: I harmoni med samtiden 

Publisert
10.09.2025

INNLEGG: Vi vet at interessen for klassisk og samtidsmusikk ikke har forsvunnet. Den har bare flyttet seg. Det er vår oppgave å gi publikum konteksten, historiene og dybden som gjør oppdagelsen meningsfull, skriver musikksjefen i NRK.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner. Innlegget er et tilsvar til Norsk Komponistforenings innlegg «Hvor blir det av den andre musikken i NRK?», publisert 9. september.

Av Mats Borch Bugge, musikksjef NRK

 

Styreleder i Norsk Komponistforening, Knut Olaf Sunde, ytrer i et innlegg 9. september bekymring for at NRK ikke lenger skal satse like stort på nisjeprogrammer. Jeg er glad for engasjementet og tilbakemeldingene vi har fått i etterkant av at vi meldte ut om forestående endringer i NRKs musikkformidling.

I en tid der medievanene endrer seg raskt og algoritmene styrer mye av vår oppmerksomhet, står NRK ved et veiskille. Vi skal fornye musikktilbudet vårt – ja, gjøre det tydeligere, skarpere og mer tilgjengelig på tvers av de tre appene våre (NRK Radio, NRK TV og NRK.no). Og i denne fornyelsen skal vi ta vare på det som dybden, refleksjonen og den kunstneriske kompleksiteten musikken bringer med seg. Vi har et viktig oppdrag vi ikke tar lett på.  Musikk er for viktig til at vi ikke nå tar  grep og utvikler nye måter og formater å tilby innholdet på.

Klassisk musikk og samtidsmusikk har alltid hatt en spesiell plass i NRKs kulturformidling. Ikke fordi disse vide sjangerområdene nødvendigvis samler de største lytter-/seertallene, men fordi de representerer noe vesentlig: en langsomhet, en konsentrasjon og en estetisk kraft som beriker folks bevissthet og samfunnet som helhet. Disse sjangrene krever tid – og gir innsikt.

Derfor er det avgjørende at vi ikke lar digitalisering bety forflatning. Vi må fortsette å tilby innhold som gir rom for fordypning, analyse og opplevelser som ikke lar seg komprimere til klikkvennlige formater. Publikum fortjener det – og musikken krever det.

Vi vet at interessen for klassisk og samtidsmusikk ikke har forsvunnet. Den har bare flyttet seg. Nye generasjoner oppdager Arne Nordheim, Eva Knardahl og Sofia Gubaidulina gjennom spillelister, YouTube-snutter og til og med også TikTok-algoritmer. Men det er vår oppgave å gi dem konteksten, historiene og dybden som gjør oppdagelsen meningsfull – NRK skal spille godt sammen med omverdenen.

Gjennom temadager, radioserier, konserter, samarbeid med landets festivaler og fremste komponister og utøvere, skal vi løfte frem det smale og vakre – og gjøre det tilgjengelig uten å gjøre det enklere. Vi skal fortsette å fortelle historiene om harmonier og dissonanser, om komponister og epoker, om musikkens rolle i samfunnet. Og vi mener at en ukentlig, lineær radioflate ikke lenger gjør den jobben godt nok.

Vi skrur derfor til featurejournalistikken og etablerer et miljø som skal jobbe med godt fortalte serier og temadager om musikk, som vi har gjort med eksempelvis Pianisten og dybdesaken om Stravinskij.Videre har vi strukturert arbeidet med musikklegging av øvrig TV-innhold og podkaster, der målet er å nettopp løfte frem flere komponister og et bredere spekter av norsk og samisk musikkliv. Vi har også etablert en egen komponistpool, der vi åpner døren til flere, nye og etablerte komponister som kan spesialskrive musikk til innholdet vårt.

NRK har unik musikkompetanse. Den skal ikke bare bevares – den skal brukes til å skape innhold som engasjerer, utfordrer og berører. Fordypning er ikke en motsetning til tilgjengelighet. Det er en forutsetning for kvalitet.

Musikken fortjener det. Publikum fortjener det. Og demokratiet – det kulturelle og det menneskelige – trenger det.

 

Knut Olaf SundeMats Borch BuggemusikkdekningmusikkjournalistikkNorsk komponistforeningNRKNRK-debattenNRKs musikkprofil

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Knut Olaf Sunde

Hvor blir det av den andre musikken i NRK?

INNLEGG: Kulturfeltet er under press i samfunnet. Med nedleggingen av en rekke nisjeprogrammer er vi bekymret for at NRK bidrar...

– Jeg elsker NRK, men her har dere en dårlig sak, sa medlem i Kringkastingsrådet og tidligere stortingspolitiker Tove Karoline Knutsen (Ap). Hun er også en prisvinnende musiker, og var festspilldirektør for Festspillene i Nord Norge fra 1997 til 2001.

NRKs musikkdekning oppe i Kringkastingsrådet: – Jeg elsker NRK, men her har dere en dårlig sak

Rådsmedlem Tove Karoline Knutsen var glassklar på sin støtte til innklagerne av NRKs musikkdekning. Saken var et av hovedpunktene på...

NRK Marienlyst i Oslo

Krever endring i NRK

17 kulturorganisasjoner slutter seg til komponistenes klager: Krever at NRK endrer hvordan de dekker og formidler norsk kultur.

Programsekretær i NRK, Erik Bye, i 1961.

Hva var det egentlig NRK var før i tiden?

Når var det vi egentlig havnet her vi er nå? Og hvordan klager man på NRK på mest mulig effektivt...

NRK Marienlyst i Oslo

Musikk i fjernsyn?

KOMMENTAR: Hvordan kan musikk billedlegges? Hvilken påvirkning har fjernsynsmediet på det auditive? Musikkskribent Bodil Maroni Jensen kommenterer fjernsynets historie og...

Friederieke Merkelbach, høgskolen i Innlandet

Barnestjernene talentifiseres i kommentarfeltene. Kan vi lære noe av det til musikkundervisning?

Når barnestjernene blir eldre forskyves forholdet mellom uskyld og modenhet, og hva krever fansen i kommentarfeltet da? Forsker Friederieke Merkelbach...

Styret i Jazznettverk Nord

Nordnorsk Jazzforum har skiftet navn til Jazznettverk Nord – Jazzfierbmi Davvin

– Det nye navnet vårt formidler på en bedre måte hva vi jobber med, og reduserer forvekslingen med Nordnorsk Jazzsenter...

Ultima

Oslo-kutt rettet opp i bystyret

Bystyret rettet opp nesten alt byrådet foreslo kuttet i kunstmusikken i Oslo da kommunens budsjett for 2021 ble vedtatt onsdag.