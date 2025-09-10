NRK: I harmoni med samtiden 

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner. Innlegget er et tilsvar til Norsk Komponistforenings innlegg «Hvor blir det av den andre musikken i NRK?», publisert 9. september.

Av Mats Borch Bugge, musikksjef NRK

Styreleder i Norsk Komponistforening, Knut Olaf Sunde, ytrer i et innlegg 9. september bekymring for at NRK ikke lenger skal satse like stort på nisjeprogrammer. Jeg er glad for engasjementet og tilbakemeldingene vi har fått i etterkant av at vi meldte ut om forestående endringer i NRKs musikkformidling.

I en tid der medievanene endrer seg raskt og algoritmene styrer mye av vår oppmerksomhet, står NRK ved et veiskille. Vi skal fornye musikktilbudet vårt – ja, gjøre det tydeligere, skarpere og mer tilgjengelig på tvers av de tre appene våre (NRK Radio, NRK TV og NRK.no). Og i denne fornyelsen skal vi ta vare på det som dybden, refleksjonen og den kunstneriske kompleksiteten musikken bringer med seg. Vi har et viktig oppdrag vi ikke tar lett på. Musikk er for viktig til at vi ikke nå tar grep og utvikler nye måter og formater å tilby innholdet på.

Klassisk musikk og samtidsmusikk har alltid hatt en spesiell plass i NRKs kulturformidling. Ikke fordi disse vide sjangerområdene nødvendigvis samler de største lytter-/seertallene, men fordi de representerer noe vesentlig: en langsomhet, en konsentrasjon og en estetisk kraft som beriker folks bevissthet og samfunnet som helhet. Disse sjangrene krever tid – og gir innsikt.

Derfor er det avgjørende at vi ikke lar digitalisering bety forflatning. Vi må fortsette å tilby innhold som gir rom for fordypning, analyse og opplevelser som ikke lar seg komprimere til klikkvennlige formater. Publikum fortjener det – og musikken krever det.

Vi vet at interessen for klassisk og samtidsmusikk ikke har forsvunnet. Den har bare flyttet seg. Nye generasjoner oppdager Arne Nordheim, Eva Knardahl og Sofia Gubaidulina gjennom spillelister, YouTube-snutter og til og med også TikTok-algoritmer. Men det er vår oppgave å gi dem konteksten, historiene og dybden som gjør oppdagelsen meningsfull – NRK skal spille godt sammen med omverdenen.

Gjennom temadager, radioserier, konserter, samarbeid med landets festivaler og fremste komponister og utøvere, skal vi løfte frem det smale og vakre – og gjøre det tilgjengelig uten å gjøre det enklere. Vi skal fortsette å fortelle historiene om harmonier og dissonanser, om komponister og epoker, om musikkens rolle i samfunnet. Og vi mener at en ukentlig, lineær radioflate ikke lenger gjør den jobben godt nok.

Vi skrur derfor til featurejournalistikken og etablerer et miljø som skal jobbe med godt fortalte serier og temadager om musikk, som vi har gjort med eksempelvis Pianisten og dybdesaken om Stravinskij. Videre har vi strukturert arbeidet med musikklegging av øvrig TV-innhold og podkaster, der målet er å nettopp løfte frem flere komponister og et bredere spekter av norsk og samisk musikkliv. Vi har også etablert en egen komponistpool, der vi åpner døren til flere, nye og etablerte komponister som kan spesialskrive musikk til innholdet vårt.

NRK har unik musikkompetanse. Den skal ikke bare bevares – den skal brukes til å skape innhold som engasjerer, utfordrer og berører. Fordypning er ikke en motsetning til tilgjengelighet. Det er en forutsetning for kvalitet.

Musikken fortjener det. Publikum fortjener det. Og demokratiet – det kulturelle og det menneskelige – trenger det.