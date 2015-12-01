Norsk kulturindeks 2015 er klar

Røros kommune topper indeksen for fjerde år på rad, mens Træna kan skilte med å være best på konserter.

Telemarksforskning presenterer for femte år på rad Norsk kulturindeks. Gjennom å måle kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner gir indeksen blant annet svar på antall kunstnere og kulturarbeidere i kommunene, hvor mange som besøker museer, kino, konserter, teater og bibliotik. I tillegg kommer kulturtilbud til barn og unge, statlige overføringer og frivillighet.

Røros på topp

For å toppe indeksen må en kommune score høyt i disse ti utvalgte kulturkategoriene . Årets vinner er Røros kommune. Kommunen, som har vunnet de fire siste årene har også styrket sin posisjon på tronen av Norsk kulturindeks, selv med nye indikatorer i flere kategorier. Røros har klatret flere plasser i en rekke kategorier siden i fjor: kulturarbeidere, konserter, kino, bibliotek, scenekunst og sentrale tildelinger.

– Røros utmerker seg som en kommune med mange konserter av en viss størrelse, en rekke kulturarbeidere samt tiltak som sentrale myndigheter finner støtteverdige, sier prosjektleder for Norsk kulturindeks Bård Kleppe i en pressemelding.

På plassene under finner vi i rekkefølge Ål i Hallingdal og Nord-Aurdal kommune i Oppland. Fjerdeplass Gloppen og femteplassen Vadsø har steget fra henholdsvis 10, og 11. plass i fjor. Av større kommuner finner vi Lillehammer (6.), Molde (8.), Hamar (9.), Trondheim (10.), Stavanger (11.), Kristiansand (12.), Harstad (13) og Bergen (16.)

Årets indeks er utvidet på flere områder, med nye indikatorer i kategoriene konserter og frivillighet. Likevel er topplista relativt stabil. Det er kun fem nye kommuner på topp 20.

Trænafestivalen gir Træna bestenotering

De nye indikatorene for konserter er en oversikt over antall arrangementer og total omsetning for konserter fra de største billettselskapene. Dette inkluderer: Billettservice, eBillett, TicketCo, Hoopla og Billettportalen. Samlet dekker disse en stor andel av det totale billettsalget til konserter.

Data fra TONO har Telemarksforskning ikke lykkes i å få med i årets gjennomgang. Tallgrunnlaget fra TONO er derfor hentet fra 2013.

Festivalkommuner preger listen over konsertkommunene. I år, som i fjor, er det Træna som topper listen. Kommunen har, med sin Trænafestival, de største billettinntektene og de største TONO-avregningene per innbygger.

Etter at innlemmingen av to nye delindikatorer i konsertkategorien i år, har kulturkommunen Røros klatret til andreplass her. Notodden kommune, med sin Bluesfestival, inntar tredjeplassen. Oslo havner på en fjerdeplass med sitt rike konserttilbud.

Sør-Trøndelag øverste fylke

For fjerde år på rad havner Sør-Trøndelag på toppen av fylkesindeksen. Fylket har klatret to plasser i museumskategorien og falt to plasser i DKS-kategorien. På andre plass finner vi Troms som har klatret fra en fjerdeplass i fjor. Særlig i kategorien frivillighet har de klatret etter at nye indikatorer ble innført. På tredje plass finner vi Oslo som har falt en plass fra i fjor.