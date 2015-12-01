Norsk kulturindeks 2015 er klar

01.12.2015
- Red.

Røros kommune topper indeksen for fjerde år på rad, mens Træna kan skilte med å være best på konserter.

Telemarksforskning presenterer for femte år på rad Norsk kulturindeks. Gjennom å måle kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner gir indeksen blant annet svar på antall kunstnere og kulturarbeidere i kommunene, hvor mange som besøker museer, kino, konserter, teater og bibliotik. I tillegg kommer kulturtilbud til barn og unge, statlige overføringer og frivillighet.

Røros på topp

For å toppe indeksen må en kommune score høyt i disse ti utvalgte kulturkategoriene . Årets vinner er Røros kommune. Kommunen, som har vunnet de fire siste årene har også styrket sin posisjon på tronen av Norsk kulturindeks, selv med nye indikatorer i flere kategorier. Røros har klatret flere plasser i en rekke kategorier siden i fjor: kulturarbeidere, konserter, kino, bibliotek, scenekunst og sentrale tildelinger.

– Røros utmerker seg som en kommune med mange konserter av en viss størrelse, en rekke kulturarbeidere samt tiltak som sentrale myndigheter finner støtteverdige, sier prosjektleder for Norsk kulturindeks Bård Kleppe i en pressemelding.

På plassene under finner vi i rekkefølge Ål i Hallingdal og Nord-Aurdal kommune i Oppland. Fjerdeplass Gloppen og femteplassen Vadsø har steget fra henholdsvis 10, og 11. plass i fjor. Av større kommuner finner vi Lillehammer (6.), Molde (8.), Hamar (9.), Trondheim (10.), Stavanger (11.), Kristiansand (12.), Harstad (13) og Bergen (16.)

Årets indeks er utvidet på flere områder, med nye indikatorer i kategoriene konserter og frivillighet. Likevel er topplista relativt stabil. Det er kun fem nye kommuner på topp 20.

Trænafestivalen gir Træna bestenotering

De nye indikatorene for konserter er en oversikt over antall arrangementer og total omsetning for konserter fra de største billettselskapene. Dette inkluderer: Billettservice, eBillett, TicketCo, Hoopla og Billettportalen. Samlet dekker disse en stor andel av det totale billettsalget til konserter.

Data fra TONO har Telemarksforskning ikke lykkes i å få med i årets gjennomgang. Tallgrunnlaget fra TONO er derfor hentet fra 2013.

Festivalkommuner preger listen over konsertkommunene. I år, som i fjor, er det Træna som topper listen. Kommunen har, med sin Trænafestival, de største billettinntektene og de største TONO-avregningene per innbygger.

Etter at innlemmingen av to nye delindikatorer i konsertkategorien i år, har kulturkommunen Røros klatret til andreplass her. Notodden kommune, med sin Bluesfestival, inntar tredjeplassen. Oslo havner på en fjerdeplass med sitt rike konserttilbud.

Sør-Trøndelag øverste fylke

For fjerde år på rad havner Sør-Trøndelag på toppen av fylkesindeksen. Fylket har klatret to plasser i museumskategorien og falt to plasser i DKS-kategorien. På andre plass finner vi Troms som har klatret fra en fjerdeplass i fjor. Særlig i kategorien frivillighet har de klatret etter at nye indikatorer ble innført. På tredje plass finner vi Oslo som har falt en plass fra i fjor.

Relaterte saker

Kommuner

Alta, Risør og Ål nominert

De tre kommunene konkurrerer om tittelen Årets kulturkommune.

Illustrasjon Norsk kulturindeks

Norsk kulturindeks er klar

Telemarksforsking presenterer for tredje gang en måling av kulturnivået i norske kommuner. Ifølge denne er Røros og Ål på topp...

Utsnitt fra ta:lik utgivelsen «Norsk folkemusikk»

Kvalitet i endring

Hva skjer når et felt beveger seg mellom det kommersielle og det kulturbærende? Kulturrådet har gitt midler til forskning på...

Den kommende øvingsfabrikken på Holbergskaien Foto: Øvingslokaler i Bergen

En av Norges største øvingsfabrikker skal bygges i Bergen

Lokalet skal kunne huse rundt 1oo band.

Foto Sindre Skrede Wikimeda Commonos

En av tre oppdager ny musikk på radio

Kun hos de under 17 år står strømmetjenester eller venner sterkere, viser ny undersøkelse.

3T, Foto: Knut Åseng

Enkel klokskap

Trioen 3T trekkjer fram noko av det mest grunnleggjande musikken triggar i oss: glede og samkjensle, skriv Olav Opsvik.

Flere saker

Maggie i Kulturkirken Jacob

Solid introdusert av Maggie, men jeg savner kontakt med hovedpersonen

Bylarm anmeldt: Å spille første konsert etter 4 år kan være svimlende for de fleste. Solodebutant Maggie gir oss en...

Stillbilde fra videoen til Side Brok, Svært

Ballade video LVI: Trommer, takk!

Syv nye videoer, to-tre premierer. Lån øyne og ører til Stockhaus, Side Brok, Likholmen, Subshine, Wardruna, Enslaved og Oslo Domkor.

Hovedscenen i Den Norske Opera og Ballett, med sceneteppet nede

«Lyset» på Nasjonalballetten i Operaen avlyses 8. oktober

Bekymringsmelding fra Statsbygg om usikre takplater.