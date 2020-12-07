Ny bok: Å bygge en levevei av musikken

A&R, Artist og Repertoar, er et av musikkbransjens begreper mange lurer på hva skjuler. «A&R guru. Artistutvikling» heter boka som gir innblikk i rollen, og som er en guide til hvordan gjøre musikken til levevei – også etter koronapandemien.

Musikkforlegger Jørn Dalchow har vært i musikkbransjen siden midten av 1980-tallet. Enormt mange og store endringer har skjedd i musikklivet gjennom disse nesten fire tiårene, så en bransjemann som Dalchow har opplevd og kommet seg gjennom både berg og daler når det gjelder å leve av musikk.

Dalchow driver til daglig plateselskapet og musikkforlaget daWorks Music Publishing i Oslo. Han underviser også i faget «Musikkartistutvikling» ved universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo.

Gjennom mange år i musikkbransjen har han sett et stort behov for en bok som tar for seg ulike sider av det å kunne leve av musikk:

– A&R guru. Artistutvikling er skrevet for alle som vil skape et levebrød av musikk, både artister, musikere, låtskrivere, produsenter og alle som jobber med dem. Den skal sette leseren i stand til å lage sin egen treårige artistutviklingsplan. Ikke ulikt hvordan en gründer utvikler sin forretningsplan. Hovedmålet er at artisten skal skape en økonomisk bærekraftig artistkarriere – noe man kan leve av. Dette er en praktisk illustrert guide for dem som vil sette drømmen i system og bygge en bærekraftig artistkarriere, uavhengig av hvilken musikksjanger man jobber med, om man er nykommer eller etablert, forteller han.

Boka har vært et langvarig prosjekt. Forfatteren har gjennom årene samlet innspill, tips og tanker, og det er disse som nå er samlet og prosessert, for så å bli gitt ut i en bransje som også trenger å planlegge karrieren for tida etter pandemien.

– Jeg startet med boken høsten 2006, og den siste siden ble skrevet nå i september 2020. Vårens koronanedstenging ble brått en anledning for å sluttføre dette prosjektet som har løpt over 14 år, sier han, og fortsetter i en kommentar til Ballade:

– Under den første nedstengingen i våres la jeg ut 12 tips i en bransjegruppe på Facebook, tips som artister og musikere kunne bruke tiden sin på i perioden de var arbeidsledige. Alle som delte dette videre og responsen i etterkant ga virkelig vind i seilene til å skrive ferdig dette bokprosjektet. Jeg har fått verdifulle innspill fra en lang rekke artister, musikere og bransjefolk, og ikke minst fra studentene på Musikkartistutvikling ved universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo, som har gitt konstruktiv kritikk etter hver gjennomføring av studiemodulen. Dette ble utgangspunktet for boken. I den svært vanskelige situasjonen mange artister og musikere opplever vil det nå være veldig fornuftig å stoppe opp litt og foreta en gjennomgang av karrieren, muligheter og videre planer. Det gjelder å se fremover. Dette vil gå over, og musikkbransjen må gjøre seg klar for tiden etter korona.

I 2004 ga Dalchow ut boka «Hjelp, jeg er i popbransjen», en håndbok i hvordan orientere seg i populærmusikkbransjen, som har vært brukt i både studie- og yrkessammenheng.

– De to bøkene utfyller hverandre, forteller Dalchow. – Hjelp, jeg er i popbransjen! gir deg et overblikk over hele musikkbransjen i Norge, mens A&R guru. Artistutvikling går i dybden på artisten, musikerens, låtskriveren og produsentens virke. Den skal være et verktøy man kan bruke for å lage en treårige artistutviklingsplan.