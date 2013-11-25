Bransjen

Norsk kulturindeks er klar

Publisert
25.11.2013
Skrevet av
- Red.

Telemarksforsking presenterer for tredje gang en måling av kulturnivået i norske kommuner. Ifølge denne er Røros og Ål på topp når det kommer til kulturtiltak, mens Nesodden huser flest kunstnere.

Norsk kulturindeks samler inn en rekke data, for eksempel hvor mange elever er det i kulturskolene, hvor mange av kommunens innbyggere som synger i kor, samt hvor mange konserter som arrangeres årlig i en kommune.

Med utgangpunkt i en rekke kvantitative datakilder som beskriver kulturlivet kommunevis, forsøker Norsk kulturindeks å gi et bilde av kulturnivået i den enkelte kommune sammenlignet med andre kommuner.

Beskrivelsen av kulturtilbud og -aktivitet tar utgangspunkt i ti kategorier: Kunstnere, kulturarbeidere, museum, konserter, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskoler og Den kulturelle skolesekken, sentrale tildelinger og frivillighet.

Årets indeks sier at Nesodden er den kommunen hvor flest kunstnere er bosatt, mens Karasjok og Oslo har flest kulturarbeidere. Træna, Seljord, Modalen og Vang er de kommunene som har flest konserter og flest besøkende pr innbygger.

Målingen av konsertvirksomhet skjer på bakgrunn av tall fra TONO.

Les hele rapporten, samt informasjon om hvordan vektingene skjer.

