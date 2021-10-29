Samisk språkuke i Ballade

Vi er midt i den samiske språkuka Giellavahkku, og her har vi samlet et knippe saker som er publisert på både samisk og norsk hos Ballade. Sjekk ut artiklene, som spenner fra lyrikken i musikken til nylige politiske musikkmarkeringer for Repparfjorden.

På Sametingets hjemmesider kan vi lese at målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og å øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt, skriver Sametinget, og viser til nettsiden til Samisk språkuke/Giellavahkku, med program, ressurser og informasjon om språkuka.

Her kan du lese artikler om og med ulike samiske kunstnere, som er oversatt til nordsamisk. Intervjuet med Marja Mortensson og Daniel Herskedal er oversatt til sørsamisk, et språk knappe 1000 mennesker snakker i dag.