Samisk språkuke i Ballade

Forfatter, dramatiker, librettist og sangdikter Rawdna Carita Eira. Hun skriver på norsk og nordsamisk. Hun skrev tekst til filmmusikken i filmen «Kautokeino-opprøret» ("Elle") i 2008, og har skrevet tekster for Mari Boine, Hekla Stålstrenga og flere andre artister. (Foto: Bente M. Hætta)

29.10.2021
Guro Kleveland

Vi er midt i den samiske språkuka Giellavahkku, og her har vi samlet et knippe saker som er publisert på både samisk og norsk hos Ballade. Sjekk ut artiklene, som spenner fra lyrikken i musikken til nylige politiske musikkmarkeringer for Repparfjorden.

Sametingets hjemmesider kan vi lese at målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og å øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt, skriver Sametinget, og viser til nettsiden til Samisk språkuke/Giellavahkku, med program, ressurser og informasjon om språkuka.

Her kan du lese artikler om og med ulike samiske kunstnere, som er oversatt til nordsamisk. Intervjuet med Marja Mortensson og Daniel Herskedal er oversatt til sørsamisk, et språk knappe 1000 mennesker snakker i dag.

Morrašiin ja movttain váimmus: Artisttat vuosttaldit Riehppovuonas

Morrašiin ja movttain váimmus: Artisttat vuosttaldit Riehppovuonas

Med sorg og motivasjon i hjertet: Artister til kamp i Repparfjord

Med sorg og motivasjon i hjertet: Artister til kamp i Repparfjord

ISÁK: It šát duolmma mu

ISÁK: It šát duolmma mu

Gjennomherdet aktivist

Gjennomherdet aktivist

Rawdna Carita Eira: Doaivva boahtteáigái

Rawdna Carita Eira: Doaivva boahtteáigái

Samiske Rawdna Carita Eira: Forsiktig optimist

Samiske Rawdna Carita Eira: Forsiktig optimist

Sov onne ietniengïelen åvteste gymhpe

Sov onne ietniengïelen åvteste gymhpe

Brenner for sitt lille morsmål

Brenner for sitt lille morsmål

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Kajsa Balto ga ut «Buot ealla» i mai

Ballade radio: Kajsa Balto og hennes urbane samiske miks

Ung, samisk musikk opplever en boom, etter at Ella Marie og bandet Isak inntok rampelyset. Vi snakker oppblomstring og moderne...

Ozas på premieren til «Mødrenes samiske ullsjal» i oktober

Joiker mot tabuer om overgrep

– Samiske kvinner er mer utsatt for vold og overgrep. Så samtalen etter Sapmitoo må ikke stilne.

Elle Sofe Sara, koreograf og regissør, lager landets første samiske musikalfilm

Norges første samiske musikalfilm

Prosjektskissen til musikalfilmen «Árru» vises i disse dager til internasjonal filmbransje under festival i Gøteborg. Her er samtidsdans og joik...

Sandra Marja West

Musikkvalget 2021: Sandra Márjá West krever satsing på joik

– Vi har en stor gruppe arbeidsfolk i samfunnet med dårligere rettigheter enn dem med AS eller fast ansettelse. Festivalsjefen i...

Emil Kárlsen

Emil Kárlsen vil male den samiske musikken bredere

Med sanger til begge besteforeldra og et ønske om å bygge noe nytt: Emil Kárlsen er spent på hva framtida...

Prisvinner Tom Willy Rustad

Tom Willy Rustad vinner av Egil Storbekkens Musikkpris 2019

Folkemusikeren, komponisten og pedagogen hedres for sin musikalske allsidighet.

Utsnitt av forsiden på Kulturskolerådets jubileumshefte

Norsk kulturskoleråd ber om 200 millioner kroner til kulturskoleløft

Ønsket kommer i forbindelse med regjeringens nye barnekulturmelding.

Mikhail Zaruykin Foto: Midgardkonkurransen

Mikhail Zaruykin vant Midgardkonkurransen

Konkurransen for unge klassisk utøvere ble holdt Horten i helgen.