Kajsa Balto ga ut «Buot ealla» i mai
AktueltFolkemusikk

Ballade radio: Kajsa Balto og hennes urbane samiske miks

Publisert
03.07.2020
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Ung, samisk musikk opplever en boom, etter at Ella Marie og bandet Isak inntok rampelyset. Vi snakker oppblomstring og moderne musikkfusjon med en av «boomerne» (og da snakker vi ikke om generasjon babyboomer!) før hun noen få post-korona-spillejobber: Kajsa Balto.

«Buot ealla» er ei plate som omtales som inspirert, den er en hyllest til naturkreftene, og det er musikk som artist og låtskriver Kajsa Balto bare måtte få ut.

– Det skjer kjempemasse i samisk musikk nå! For meg er det ikke politisk eller aktivistisk begrunna, men noe jeg bare måtte gjøre.

– Er det en gave til pappaen din, der han gikk og joiket i hverdagen?
Han var ett av mange samiske skolebarn som ble sendt på internatskoler og tvunget vekk fra sitt opprinnelige språk.
– Ja, kanskje det er for pappa. At han ikke skal føle at det var forgjeves. Og nå har vi en ettåring som går rundt og joiker også! Hør Kajsa Balto i samtale med journalist Siri Narverud Moen;

Spotify

i iTunes (Apple podcasts)

Soundcloud

… eller den podkastplattform du ellers måtte foretrekke.

Kajsa Balto band var blant de første som kunne spille med noen få i salen, i gradvis åpning etter konsertforbudet. (Foto: Jannik Abel)

isákKajsa Balto

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

