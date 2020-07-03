Ballade radio: Kajsa Balto og hennes urbane samiske miks

Ung, samisk musikk opplever en boom, etter at Ella Marie og bandet Isak inntok rampelyset. Vi snakker oppblomstring og moderne musikkfusjon med en av «boomerne» (og da snakker vi ikke om generasjon babyboomer!) før hun noen få post-korona-spillejobber: Kajsa Balto.

«Buot ealla» er ei plate som omtales som inspirert, den er en hyllest til naturkreftene, og det er musikk som artist og låtskriver Kajsa Balto bare måtte få ut.

– Det skjer kjempemasse i samisk musikk nå! For meg er det ikke politisk eller aktivistisk begrunna, men noe jeg bare måtte gjøre.

– Er det en gave til pappaen din, der han gikk og joiket i hverdagen?

Han var ett av mange samiske skolebarn som ble sendt på internatskoler og tvunget vekk fra sitt opprinnelige språk.

– Ja, kanskje det er for pappa. At han ikke skal føle at det var forgjeves. Og nå har vi en ettåring som går rundt og joiker også! Hør Kajsa Balto i samtale med journalist Siri Narverud Moen;

