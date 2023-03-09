Fargespill Oslo – ny låt

En gruppe fra Fargespill Oslo har laget en hiphoplåt om oppvekst og veivalg, basert på rapperen Shady Barakats historie. Låten er ute nå, sammen med en musikkvideo. (Foto: Jibril Lateef)

Oppvekstskildring fra Fargespill: Hold hardt så jeg ikke blåser bort

09.03.2023
Guro Kleveland

«Lyset i skyggen» heter en helt ny hiphoplåt fra en gruppe unge i Fargespill Oslo, en låt som forteller historien om å vokse opp raskt og alle veivalgene man må ta på ferden.

Alt det jeg var redd for, det har bare blitt normalt 
Så ikke definer meg når sannheten er noe annet 
Ey jeg dør fordi jeg dreper, for familien er mitt lag, hæ 
En mor og fire søsken, pappa han bare stakk 
Det har gjort meg til den jeg er i dag, så tusen takk 
Hey, du ser meg bare smile for alt jeg kan er selvlært 
Mamma ber for meg og sier alt jeg gjør er gull verdt 
Jeg får mammas glede til å skinne som en diamant 

Versene er basert på rapperen Shady Barakats egen historie, forteller Fargespill Oslo. Prosjektet startet under en improvisasjonsøvelse med Fargespill Oslos sanggruppe i 2020. Det er Tiril Lill Jackson og Rebecca Bangfield som har skrevet refreng og bridge, senere bidro Athisaiyan Suresh med karnatisk raga-improvisasjon, og resten av Fargespill Oslos sanggruppe med koring.

Liv Andrea Hauge bidrar på komp og piano, David Aleksander Sjølie er produsent, mikser og gitarist, Alexander McIntyre Crook er med på trommer, Marte Eberson på keys, Mariama Ndure og Anja Skybakmoen er produsenter, og låten er mastret av Morgan Nicolaysen.

Låten handler om å finne lyspunktene når livet viser seg fra sine mørke sider, forteller gruppa, og om å lære av egne feil og holde sammen – slik står man stødigere når stormen klarner.

Fargespill Oslo består av barn og unge fra hele byen som lager scenekunst om møter mellom mennesker på tvers av bakgrunn, alder, historie, kultur og identitet.
– Forestillingene tar utgangspunkt i hva hver enkelt har med seg – og i seg – av kulturelle skatter, beskriver organisasjonen i en omtale av sitt eget oppdrag. – Sammen skaper vi i fellesskap en forståelse for hvor uttrykket kommer fra, og med det, en større forståelse for egen identitet.

Fargespill Oslo er en del av Stiftelsen Fargespill. Fargespill debuterte under Festspillene i Bergen i 2004, og har siden hatt forestillinger for flere hundre tusen publikummere. I 2018 ble Fargespill nominert til Nobels fredspris. Det var tidligere Sp-leder Ågot Valle som nominerte stiftelsen, og vektla i begrunnelsen hvordan prosjektet og stiftelsen bruker flyktningers kunnskaper. 

 

